Російські ракети Орєшнік у Білорусі — про що домовився Путін з Лукашенко

Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю, 6 грудня, в Мінську підписав новий договір з російським диктатором Володимиром Путіним про гарантії безпеки. Таким чином в Білорусі розмістять російські балістичні ракети "Орєшнік". Проте ця угода фактично розв'язує руки Путіну.

Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

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Президенти підписали новий договір про гарантії безпеки. Ця угода передбачає значне розширення військової співпраці між країнами, включно з можливістю розміщення в Білорусі російських балістичних ракет "Орєшник".

Підписаний договір дозволяє Росії та Білорусі використовувати "всі наявні сили та засоби" для забезпечення взаємної оборони. Це включає зобов’язання щодо охорони кордонів Союзної держави. Також документ відкриває шлях до використання російської тактичної ядерної зброї, розміщеної в Білорусі, у випадку агресії проти неї.

Лукашенко публічно закликав Путіна розмістити в Білорусі ракети "Орєшнік", проте з умовою, що саме білоруське керівництво визначатиме їхні цілі. У відповідь Путін заявив, що розгортання цих ракет можливе до середини 2025 року, залежно від темпів їхнього виробництва.

Новий договір підписано після оновлення російської ядерної доктрини, яка включила Білорусь під "ядерну парасольку" Росії. Це ще більше поглиблює військову інтеграцію двох країн і просуває стратегічні плани Кремля щодо де-факто анексії Білорусі через рамки Союзної держави.

Разом із договором про безпеку було підписано ще 10 документів, серед яких Концепція безпеки Союзної держави, Указ про скасування роумінгу мобільних пристроїв, Угода про створення єдиного електроенергетичного ринку, Постанова про спільне святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні та інші.

Лукашенко втрачає владу над власною країною

Попри глибшу інтеграцію, Лукашенко намагається утримати "залишки" білоруського суверенітету. Він наполягає на тому, щоб Мінськ мав контроль над використанням російської зброї, розміщеної в Білорусі. Це бажання демонструє його спроби зберегти політичний вплив і запобігти подальшому розчиненню Білорусі в Росії, як вважають аналітики ISW.

Водночас Лукашенко неодноразово зазнавав невдач у спробах домогтися такого контролю. Росія продовжує повністю керувати своїми військовими активами, розміщеними в Білорусі, включно з системами С-400 та іншими видами зброї.

Як вплине на Україну та НАТО "Орєшнік" в Білорусі

Розгортання ракет "Орєшник" у Білорусі, попри посилення ядерної риторики Кремля, суттєво не змінює рівень загрози для України та НАТО, переконані дослідники Інституту.

Російська армія вже давно має у своєму розпорядженні широкий арсенал ядерної зброї, розташований у материковій частині Росії та Калінінграді, який здатний вражати цілі в Україні та країнах НАТО.

Ракети "Орєшник" стали черговим інструментом інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на залякування Заходу. Проте експерти сходяться на думці, що ці дії навряд чи свідчать про розвиток принципово нових загроз.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вперше застосувала міжконтинентальну ракету проти України. Атака була спрямована на Дніпро, працівники СБУ згодом показали уламки від зброї. Путін неодноразово вихваляв інноваційність ракети "Орєшнік", проте аналітики ISW висловили свої сумніви щодо цього. Нещодавно Володимир Путін знову взявся погрожувати ударом новою ракетою.