Российские ракеты Орешник в Беларуси — о чем договорился Путин с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 6 декабря, в Минске подписал новый договор с российским диктатором Владимиром Путиным о гарантиях безопасности. Таким образом в Беларуси разместят российские баллистические ракеты "Орешник".

Об этом сообщают аналитики Института исследования войны (ISW).

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О чем договорились Лукашенко и Путин

Президенты подписали новый договор о гарантиях безопасности. Это соглашение предусматривает значительное расширение военного сотрудничества между странами, включая возможность размещения в Беларуси российских баллистических ракет "Орешник".

Подписанный договор позволяет России и Беларуси использовать "все имеющиеся силы и средства" для обеспечения взаимной обороны. Это включает обязательства по охране границ Союзного государства. Также документ открывает путь к использованию российского тактического ядерного оружия, размещенного в Беларуси, в случае агрессии против нее.

Лукашенко публично призвал Путина разместить в Беларуси ракеты "Орешник", однако с условием, что именно белорусское руководство будет определять их цели.

В ответ Путин заявил, что развертывание этих ракет возможно до середины 2025 года, в зависимости от темпов их производства.

Новый договор подписан после обновления российской ядерной доктрины, которая включила Беларусь под "ядерный зонтик" России. Это еще больше углубляет военную интеграцию двух стран и продвигает стратегические планы Кремля по де-факто аннексии Беларуси через рамки Союзного государства.

Вместе с договором о безопасности было подписано еще 10 документов, среди которых Концепция безопасности Союзного государства, Указ об отмене роуминга мобильных устройств, Соглашение о создании единого электроэнергетического рынка, Постановление о совместном праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне и другие.

Лукашенко теряет власть над собственной страной

Несмотря на более глубокую интеграцию, Лукашенко пытается удержать "остатки" белорусского суверенитета. Он настаивает на том, чтобы у Минска был контроль над использованием российского оружия, размещенного в Беларуси. Это желание демонстрирует его попытки сохранить политическое влияние и предотвратить дальнейшее растворение Беларуси в России, как считают аналитики ISW.

В то же время Лукашенко неоднократно терпел неудачи в попытках добиться такого контроля. Россия продолжает полностью управлять своими военными активами, размещенными в Беларуси, включая системы С-400 и другие виды оружия.

Как повлияет на Украину и НАТО "Орешник" в Беларуси

Развертывание ракет "Орешник" в Беларуси, несмотря на усиление ядерной риторики Кремля, существенно не меняет уровень угрозы для Украины и НАТО, убеждены исследователи Института.

Российская армия уже давно располагает широким арсеналом ядерного оружия, расположенным в материковой части России и Калининграде, который способен поражать цели в Украине и странах НАТО.

Ракеты "Орешник" стали очередным инструментом информационной кампании Кремля, направленной на устрашение Запада. Однако эксперты сходятся во мнении, что эти действия вряд ли свидетельствуют о развитии принципиально новых угроз.

Напомним, 21 ноября Россия впервые применила межконтинентальную ракету против Украины. Атака была направлена на Днепр, работники СБУ впоследствии показали обломки от оружия. Путин неоднократно восхвалял инновационность ракеты "Орешник", однако аналитики ISW выразили свои сомнения относительно этого. Недавно Владимир Путин снова взялся угрожать ударом новой ракетой.