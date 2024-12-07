Путіну загрожує розправа — ветеран армії США назвав причини

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Щойно економіка Росії почне руйнуватися, це своєю чергою загрожуватиме Путіну фізичною розправою. РФ стикається із серйозними економічними проблемами, і відсутність міжнародної торгівлі ускладнює її ситуацію, збільшуючи ризик падіння влади.

Про це заявив ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет в інтерв'ю для 24 Каналу.

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МакБет висловив думку, що російські військові або ж озброєнні люди можуть вжити фізичних заходів проти Путіна, як тільки економіка Росії почне руйнуватися.

"Можливо, не наступного дня (після угоди про припинення вогню. — Ред.), але щойно їхня економіка почне руйнуватися і в країні з'являться солдати, які повертаються додому. Звичайно, це не США з нашим легким доступом до вогнепальної зброї, але це ніколи не зупиняє людей, які знають, що таке зброя", — зазначив ветеран армії США.

За його словами, економічні труднощі, високий рівень інфляції та безробіття можуть призвести до соціальних заворушень, що своєю чергою спровокує військових до дій, спрямованих на усунення лідера Кремля.

"Це необов'язково буде одразу, але, щойно люди починають відчувати біль від звільнення з роботи разом із високою інфляцією, це зазвичай спричиняє революції. Саме тоді ви можете побачити, як кілька армійських офіцерів скажуть: можливо, я зможу щось покращити?" — зауважив МакБет.

Аналітик додав, що наразі Росія вже стикається із серйозними економічними проблемами, оскільки світ не купує російські товари, окрім нафти, що сильно ускладнює ситуацію в країні та збільшує ризик падіння урядів.

Він також підкреслив, що хоча економіка США після Другої світової війни також переживала спад, країна могла відновити її завдяки міжнародній торгівлі.

"Закінчити все це буде надзвичайно складно. Переважно тому, що Росія насправді ніколи не експортувала на Захід багато чого, крім природного газу або нафти", — висловився МакБет.

З огляду на ці фактори, МакБет вважає, що російські генерали можуть почати шукати можливість для зміни влади в країні, а Путіну слід остерігатися можливих заколотів у його власному оточенні.

Нагадаємо, лідер Кремля Володимир Путін підписав указ про звільнення Олексія Смирнова з посади губернатора Курської області. Формально його звільнили "за власним бажанням", проте, за даними джерел, причиною стала нездатність Смирнова ефективно реагувати на кризу, спричинену операцією ЗСУ у Курській області.

Раніше ми писали про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав новий договір з Путіним про гарантії безпеки. Таким чином в Білорусі розмістять російські балістичні ракети "Орєшнік".