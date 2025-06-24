Зеленский встретился с премьером Нидерландов — фоторепортаж

Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Диалог состоялся в рамках саммита лидеров НАТО в Гааге.

Как состоялась встреча лидеров — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского и Схоофа

Сегодня в Гааге Зеленский пообщался с Схоофом тет-а-тет во время прогулки.

По прибытии украинского лидера премьер-министр Нидерландов подтвердил свою поддержку Украины как в финансовом, так и в военном плане.

"Вы являетесь частью семьи", — подчеркнул Схооф.

Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, он рассказал Зеленскому о новом пакете поддержки от Нидерландов.

Напомним, 24 июня в Гааге стартовал саммит НАТО. Новини.LIVE узнали расписание событий на сегодня.

Также мы писали, что Зеленский готовит встречу с Трампом на саммите НАТО. Однако точное время и формат еще находятся на стадии согласования.