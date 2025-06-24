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Главная Новости дня Разговор Зеленского и премьера Нидерландов — фото и видео

Разговор Зеленского и премьера Нидерландов — фото и видео

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Дата публикации 24 июня 2025 13:20
Зеленский встретился с премьером Нидерландов — фоторепортаж
Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Встреча Зеленского и Схоофа

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Диалог состоялся в рамках саммита лидеров НАТО в Гааге.

Как состоялась встреча лидеров — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Схоофа

Сегодня в Гааге Зеленский пообщался с Схоофом тет-а-тет во время прогулки.

По прибытии украинского лидера премьер-министр Нидерландов подтвердил свою поддержку Украины как в финансовом, так и в военном плане.

"Вы являетесь частью семьи", — подчеркнул Схооф.

Зеленський в Гаазі
Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE
Зусьріч Зеленського і Схоофа
Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE
Зеленський і Схооф в Гаазі
Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE
Схооф і Зеленський в Гаазі
Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE
Розмова Зеленського і Схоофа
Владимир Зеленский и Дик Схооф. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, он рассказал Зеленскому о новом пакете поддержки от Нидерландов.

Напомним, 24 июня в Гааге стартовал саммит НАТО. Новини.LIVE узнали расписание событий на сегодня.

Также мы писали, что Зеленский готовит встречу с Трампом на саммите НАТО. Однако точное время и формат еще находятся на стадии согласования.

Владимир Зеленский переговоры Гаага Нидерланды война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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