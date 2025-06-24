Зеленский встретился с премьером Нидерландов — фоторепортаж

Разговор Зеленского и премьера Нидерландов — фото и видео
Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Диалог состоялся в рамках саммита лидеров НАТО в Гааге.
Как состоялась встреча лидеров — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Встреча Зеленского и Схоофа
Сегодня в Гааге Зеленский пообщался с Схоофом тет-а-тет во время прогулки.
По прибытии украинского лидера премьер-министр Нидерландов подтвердил свою поддержку Украины как в финансовом, так и в военном плане.
"Вы являетесь частью семьи", — подчеркнул Схооф.
Кроме того, он рассказал Зеленскому о новом пакете поддержки от Нидерландов.
Напомним, 24 июня в Гааге стартовал саммит НАТО. Новини.LIVE узнали расписание событий на сегодня.
Также мы писали, что Зеленский готовит встречу с Трампом на саммите НАТО. Однако точное время и формат еще находятся на стадии согласования.
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