Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів — фоторепортаж

Розмова Зеленського і премʼєра Нідерландів — фото та відео
Президент України Володимир Зеленський 24 червня провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Діалог відбувся в рамках саміту лідерів НАТО в Гаазі.
Як відбулась зустріч лідерів — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
Зустріч Зеленського і Схоофа
Сьогодні у Гаазі Зеленський поспілкувався зі Схоофом тет-а-тет під час прогулянки.
Після прибуття українського лідера прем’єр-міністр Нідерландів підтвердив свою підтримку України як у фінансовому, так і у військовому плані.
"Ви є частиною сім'ї", — наголосив Схооф.
Крім того, він розповів Зеленському про новий пакет підтримки від Нідерландів.
Нагадаємо, 24 червня у Гаазі стартував саміт НАТО. Новини.LIVE дізнались розклад подій на сьогодні.
Також ми писали, що Зеленський готує зустріч із Трампом на саміті НАТО. Однак точний час і формат ще перебувають на стадії погодження.
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