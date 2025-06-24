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Головна Новини дня Розмова Зеленського і премʼєра Нідерландів — фото та відео

Розмова Зеленського і премʼєра Нідерландів — фото та відео

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Дата публікації: 24 червня 2025 13:20
Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів — фоторепортаж
Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Зустріч Зеленського і Схоофа

Президент України Володимир Зеленський 24 червня провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Діалог відбувся в рамках саміту лідерів НАТО в Гаазі.

Як відбулась зустріч лідерів — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського і Схоофа

Сьогодні у Гаазі Зеленський поспілкувався зі Схоофом тет-а-тет під час прогулянки. 

Після прибуття українського лідера прем’єр-міністр Нідерландів підтвердив свою підтримку України як у фінансовому, так і у військовому плані. 

"Ви є частиною сім'ї", — наголосив Схооф.

Зеленський в Гаазі
Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE
Зусьріч Зеленського і Схоофа
Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE
Зеленський і Схооф в Гаазі
Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE
Схооф і Зеленський в Гаазі
Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE
Розмова Зеленського і Схоофа
Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE

Крім того, він розповів Зеленському про новий пакет підтримки від Нідерландів. 

Нагадаємо, 24 червня у Гаазі стартував саміт НАТО. Новини.LIVE дізнались розклад подій на сьогодні.

Також ми писали, що Зеленський готує зустріч із Трампом на саміті НАТО. Однак точний час і формат ще перебувають на стадії погодження.

Володимир Зеленський переговори Гаага Нідерланди війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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