Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів — фоторепортаж

Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 24 червня провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Діалог відбувся в рамках саміту лідерів НАТО в Гаазі.

Як відбулась зустріч лідерів — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського і Схоофа

Сьогодні у Гаазі Зеленський поспілкувався зі Схоофом тет-а-тет під час прогулянки.

Після прибуття українського лідера прем’єр-міністр Нідерландів підтвердив свою підтримку України як у фінансовому, так і у військовому плані.

"Ви є частиною сім'ї", — наголосив Схооф.

Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський та Дік Схооф. Фото: Новини.LIVE

Крім того, він розповів Зеленському про новий пакет підтримки від Нідерландів.

Нагадаємо, 24 червня у Гаазі стартував саміт НАТО. Новини.LIVE дізнались розклад подій на сьогодні.

Також ми писали, що Зеленський готує зустріч із Трампом на саміті НАТО. Однак точний час і формат ще перебувають на стадії погодження.