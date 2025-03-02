МАГАТЭ вывело работников ЗАЭС через ВОТ — реакция МИД

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Украине. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министерство иностранных дел Украины осудило решение МАГАТЭ о выводе сотрудников с Запорожской атомной электростанции через оккупированные территории. В ведомстве такие действия не назвали ротацией.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД в воскресенье, 2 марта.

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В МИД заявили, что осуждают нарушение рядом работников МАГАТЭ территориальной целостности Украины в результате шантажа РФ и системных попыток навязать международным организациям незаконные и противоречивые механизмы деятельности на временно оккупированных территориях.

"Россия целенаправленно создает искусственные преграды для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с Украиной, а также пренебрегать резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что ситуация на ЗАЭС — особый пример такого российского шантажа. По данным министерства, Россия фактически заставила работников МАГАТЭ быть на станции без ротации 80 дней, а это значительно превышает запланированный срок, держа людей под психологическим давлением в зоне повышенных рисков.

"Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их как инструмент политического давления на международное сообщество", — отметили в МИД.

Кроме того, там обратили внимание, что Украина неоднократно предлагала безопасный и законный маршрут ротации через подконтрольную территорию. Однако Москва систематически отказывала МАГАТЭ в предоставлении гарантий безопасности по этим условиям. Кремль намеренно блокировал безопасный выезд специалистов через подконтрольную Украине территорию, вынуждая Агентство согласиться на российские условия.

В министерстве расценили действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и людей, которые являются работниками Агентства.

"Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем. Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни", — подчеркнули в МИД.

Напомним, 2 марта стало известно, что МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС из-за оккупированных территорий. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения.

Ранее мы писали, что 11 февраля ЗАЭС оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов оккупантов. Там была обесточена одна из двух линий питания.