МАГАТЕ вивело працівників ЗАЕС через ТОТ — реакція МЗС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Україні. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністерство закордонних справ України засудило рішення МАГАТЕ щодо виводу співробітників із Запорізької атомної електростанції через окуповані території. У відомстві такі дії не назвали ротацією.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба МЗС у неділю, 2 березня.

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У МЗС заявили, що засуджують порушення низкою працівників МАГАТЕ територіальної цілісності України внаслідок шантажу РФ та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

"Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН", — йдеться в заяві.

У відомстві додали, що ситуація на ЗАЕС — особливий приклад такого російського шантажу. За даними міністерства, Росія фактично змусила працівників МАГАТЕ бути на станції без ротації 80 днів, а це значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під психологічним тиском у зоні підвищених ризиків.

"Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту", — наголосили в МЗС.

Крім того, там зазначили, що Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами. Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство погодитися на російські умови.

У міністерстві розцінили дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та людей, які є працівниками Агентства.

"Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями", — підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через окуповані території. Це відбулося вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше ми писали, що 11 лютого ЗАЕС опинилася на межі блекауту через обстріли окупантів. Там було знеструмлено одну з двох ліній живлення.