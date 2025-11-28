Россию не допустили в Совет Международной морской организации ООН

Заседание ИМО. Фото: ООН

Россию не допустили в Совет Международной морской организации (IMO), специализированного учреждения ООН. Она отвечает за безопасность и регулирование мирового судоходства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х в пятницу, 28 ноября.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

РФ не допустили к IMO

По словам министра, результат голосования стал логическим продолжением серии неудач России на выборах в руководящие органы международных институтов, в частности после ее поражений в ЮНЕСКО и Организации по запрещению химического оружия.

"Россия —- террористическое государство, которое систематически нарушает международное право, нападает на гражданские суда, уничтожает портовую инфраструктуру и руководит теневым флотом, грубо игнорируя стандарты безопасности", — добавил он.

По словам министра, решение членов IMO свидетельствует о том, что мир не готов мириться с незаконными действиями на море и подтверждает приоритет международного права.

"Мы глубоко благодарны всем партнерам, чьи скоординированные усилия сделали этот результат возможным. Россия не заслуживает места в руководящих органах международных организаций. Украина продолжит работу по обеспечению полного соблюдения и соблюдения норм и принципов международного права", — подытожил глава МИД.

Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил решительное осуждение атаки России на Украину в ночь на 19 ноября, которая привела к гибели десятков людей, среди которых были и дети. Он отметил необходимость срочного прекращения огня и призвал все стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации.

А до этого в ООН отреагировали и осудили удар РФ по гуманитарному конвою ООН, который доставлял помощь в город Белозерка на Херсонщине.