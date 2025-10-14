ООН осудила атаку России на Херсонщине 14 октября - что известно

Гуманитарная миссия ООН. Иллюстративное фото: Укринформ

Во вторник, 14 октября, в Херсонской области произошел обстрел гуманитарного конвоя ООН, который доставлял помощь в город Белозерка. Межведомственный конвой состоял из четырех грузовиков, перевозивших гуманитарную помощь местным жителям, которые не получали поддержки в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

ООН осудила атаку России

По словам гуманитарного координатора ООН в Украине Маттиаса Шмале, во время разгрузки два грузовика Всемирной продовольственной программы были обстреляны и подожжены, а на них также нацеливались беспилотники. К счастью, ни один из гуманитарных работников не пострадал.

"Такие нападения абсолютно неприемлемы. Работники гуманитарной помощи защищены международным гуманитарным правом и никогда не должны подвергаться нападениям", — подчеркнул Шмале.

Он добавил, что гражданские жители прифронтовых районов в значительной степени зависят от помощи, и гуманитарные работники должны иметь возможность безопасно доставлять жизненно необходимые ресурсы. Намеренное нацеливание на гуманитарные активы является грубым нарушением международного права и может квалифицироваться как военное преступление.

Напомним, что 14 октября в Херсонской области российская оккупационная армия обстреляла гуманитарную миссию. Захватчики атаковали грузовики Управления ООН по координации гуманитарных дел, используя дроны и артиллерию.

До этого в ночь на 14 октября оккупанты атаковали Харьковскую область авиабомбами и дронами. Под обстрел попало медицинское учреждение в Харькове.