Главная Новости дня ООН отреагировала на атаку РФ на гуманитарный конвой под Херсоном

ООН отреагировала на атаку РФ на гуманитарный конвой под Херсоном

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 15:48
ООН осудила атаку России на Херсонщине 14 октября - что известно
Гуманитарная миссия ООН. Иллюстративное фото: Укринформ

Во вторник, 14 октября, в Херсонской области произошел обстрел гуманитарного конвоя ООН, который доставлял помощь в город Белозерка. Межведомственный конвой состоял из четырех грузовиков, перевозивших гуманитарную помощь местным жителям, которые не получали поддержки в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Читайте также:

ООН осудила атаку России

По словам гуманитарного координатора ООН в Украине Маттиаса Шмале, во время разгрузки два грузовика Всемирной продовольственной программы были обстреляны и подожжены, а на них также нацеливались беспилотники. К счастью, ни один из гуманитарных работников не пострадал.

"Такие нападения абсолютно неприемлемы. Работники гуманитарной помощи защищены международным гуманитарным правом и никогда не должны подвергаться нападениям", — подчеркнул Шмале.

Он добавил, что гражданские жители прифронтовых районов в значительной степени зависят от помощи, и гуманитарные работники должны иметь возможность безопасно доставлять жизненно необходимые ресурсы. Намеренное нацеливание на гуманитарные активы является грубым нарушением международного права и может квалифицироваться как военное преступление.

Напомним, что 14 октября в Херсонской области российская оккупационная армия обстреляла гуманитарную миссию. Захватчики атаковали грузовики Управления ООН по координации гуманитарных дел, используя дроны и артиллерию.

До этого в ночь на 14 октября оккупанты атаковали Харьковскую область авиабомбами и дронами. Под обстрел попало медицинское учреждение в Харькове.

ООН обстрелы Херсонская область война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
