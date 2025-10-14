ООН засудила атаку Росії на Херсонщині 14 жовтня - що відомо

Гуманітарна місія ООН. Ілюстративне фото: Укрінформ

У вівторок, 14 жовтня, у Херсонській області стався обстріл гуманітарного конвою ООН, який доставляв допомогу до міста Білозерка. Міжвідомчий конвой складався з чотирьох вантажівок, що перевозили гуманітарну допомогу місцевим жителям, які не отримували підтримки протягом кількох місяців.

Про це повідомили у пресслужбі ООН.

ООН засудила атаку Росії

За словами гуманітарного координатора ООН в Україні Маттіаса Шмале, під час розвантаження дві вантажівки Всесвітньої продовольчої програми були обстріляні та підпалені, а на них також націлювалися безпілотники. На щастя, жоден із гуманітарних працівників не постраждав.

"Такі напади абсолютно неприйнятні. Працівники гуманітарної допомоги захищені міжнародним гуманітарним правом і ніколи не повинні зазнавати нападів", — наголосив Шмале.

Він додав, що цивільні жителі прифронтових районів значною мірою залежать від допомоги, і гуманітарні працівники повинні мати можливість безпечно доставляти життєво необхідні ресурси. Намірене націлювання на гуманітарні активи є грубим порушенням міжнародного права і може кваліфікуватися як воєнний злочин.

Нагадаємо, що 14 жовтня у Херсонській області російська окупаційна армія обстріляла гуманітарну місію. Загарбники атакували вантажівки Управління ООН з координації гуманітарних справ, використовуючи дрони та артилерію.

До цього у ніч проти 14 жовтня окупанти атакували Харківську область авіабомбами та дронами. Під обстріл потрапив медичний заклад у Харкові.