Росію не допустили до Ради Міжнародної морської організації ООН

Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації ООН
Росію не допустили до Ради Міжнародної морської організації (IMO), спеціалізованої установи ООН. Вона відповідає за безпеку та регулювання світового судноплавства.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю, 28 листопада.
РФ не допустили до IMO
За словами міністра, результат голосування став логічним продовженням серії невдач Росії на виборах до керівних органів міжнародних інституцій, зокрема після її поразок у ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї.
"Росія — терористична держава, яка систематично порушує міжнародне право, нападає на цивільні судна, знищує портову інфраструктуру та керує тіньовим флотом, грубо ігноруючи стандарти безпеки", — додав він.
За словами міністра, рішення членів IMO свідчить про те, що світ не готовий миритися з незаконними діями на морі та підтверджує пріоритет міжнародного права.
"Ми глибоко вдячні всім партнерам, чиї скоординовані зусилля зробили цей результат можливим. Росія не заслуговує на місце в керівних органах міжнародних організацій. Україна продовжить роботу щодо забезпечення повного дотримання та дотримання норм та принципів міжнародного права", — підсумував голова МЗС.
Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив рішуче засудження атаки Росії на Україну у ніч на 19 листопада, яка призвела до загибелі десятків людей, серед яких були й діти. Він наголосив на необхідності термінового припинення вогню та закликав усі сторони конфлікту до мирного врегулювання ситуації.
А до цього в ООН відреагували та засудили удар РФ по гуманітарному конвою ООН, який доставляв допомогу до міста Білозерка на Херсонщині.
