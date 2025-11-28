Відео
Головна Новини дня Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації ООН

Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації ООН

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 23:48
Росію не допустили до Ради Міжнародної морської організації ООН
Засідання ІМО. Фото: ООН

Росію не допустили до Ради Міжнародної морської організації (IMO), спеціалізованої установи ООН. Вона відповідає за безпеку та регулювання світового судноплавства.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю, 28 листопада.

Читайте також:
Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації ООН - фото 1
Пост Сибіги. Фото: скриншот

РФ не допустили до IMO

За словами міністра, результат голосування став логічним продовженням серії невдач Росії на виборах до керівних органів міжнародних інституцій, зокрема після її поразок у ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї.

"Росія — терористична держава, яка систематично порушує міжнародне право, нападає на цивільні судна, знищує портову інфраструктуру та керує тіньовим флотом, грубо ігноруючи стандарти безпеки", — додав він.

За словами міністра, рішення членів IMO свідчить про те, що світ не готовий миритися з незаконними діями на морі та підтверджує пріоритет міжнародного права.

"Ми глибоко вдячні всім партнерам, чиї скоординовані зусилля зробили цей результат можливим. Росія не заслуговує на місце в керівних органах міжнародних організацій. Україна продовжить роботу щодо забезпечення повного дотримання та дотримання норм та принципів міжнародного права", — підсумував голова МЗС.

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив рішуче засудження атаки Росії на Україну у ніч на 19 листопада, яка призвела до загибелі десятків людей, серед яких були й діти. Він наголосив на необхідності термінового припинення вогню та закликав усі сторони конфлікту до мирного врегулювання ситуації.

А до цього в ООН відреагували та засудили удар РФ по гуманітарному конвою ООН, який доставляв допомогу до міста Білозерка на Херсонщині.

ООН Андрій Сибіга море війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
