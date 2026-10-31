Российский удар повредил промышленное предприятие в Полтавской области
В результате российского обстрела в Полтавской области на нескольких участках возникли пожары на территории частного промышленного предприятия. К ликвидации последствий обстрела были привлечены подразделения ГСЧС, работа которых затруднялась угрозой повторных ударов.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Где возникли пожары
По данным спасателей, пожары возникли на нескольких участках территории предприятия. К их тушению и ликвидации последствий российской атаки были привлечены подразделения ГСЧС области.
Работа чрезвычайников проходила в условиях постоянной угрозы повторных атак.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в Полтаве российский беспилотник упал на территории гаражного кооператива. В результате загорелись гараж и легковой автомобиль, один человек получил травмы. На месте работали соответствующие службы.
Также Новини.LIVE писали, что в течение суток 25 октября российские войска атаковали торговые объекты сети "Эпицентр" в четырех городах — Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В компании заявили о масштабных разрушениях, однако не уточнили их объем в каждом из городов.