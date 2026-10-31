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Российский удар повредил промышленное предприятие в Полтавской области

Ua ru
31 октября 2026 09:52
Российская атака на Полтавскую область: на промышленном предприятии вспыхнули пожары facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатели тушат пожар, возникший в результате российской атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В результате российского обстрела в Полтавской области на нескольких участках возникли пожары на территории частного промышленного предприятия. К ликвидации последствий обстрела были привлечены подразделения ГСЧС, работа которых затруднялась угрозой повторных ударов.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Где возникли пожары

По данным спасателей, пожары возникли на нескольких участках территории предприятия. К их тушению и ликвидации последствий российской атаки были привлечены подразделения ГСЧС области.

Российский удар повредил промышленное предприятие в Полтавской области - фото 1
Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС
Российский удар повредил промышленное предприятие в Полтавской области - фото 2
Тушение пожара, возникшего в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС
Российский удар повредил промышленное предприятие в Полтавской области - фото 3
Спасатели во время ликвидации последствий российской атаки. Фото: ГСЧС

Работа чрезвычайников проходила в условиях постоянной угрозы повторных атак.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в Полтаве российский беспилотник упал на территории гаражного кооператива. В результате загорелись гараж и легковой автомобиль, один человек получил травмы. На месте работали соответствующие службы.

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Также Новини.LIVE писали, что в течение суток 25 октября российские войска атаковали торговые объекты сети "Эпицентр" в четырех городах — Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В компании заявили о масштабных разрушениях, однако не уточнили их объем в каждом из городов.

пожар ГСЧС Полтавская область война в Украине атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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