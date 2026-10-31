Рятувальники ліквідовують загоряння внаслідок російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Унаслідок російської атаки на Полтавщині на кількох локаціях виникли пожежі на території приватного промислового підприємства. До ліквідації наслідків обстрілу залучили підрозділи ДСНС, робота яких ускладнювалася загрозою повторних ударів.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Де виникли пожежі

За даними рятувальників, пожежі виникли на кількох ділянках території підприємства. До їх гасіння та ліквідації наслідків російської атаки залучили підрозділи ДСНС області.

Ліквідація наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Гасіння пожежі, яка виникла внаслідок атаки РФ Фото: ДСНС

Рятувальники під час ліквідації наслідків російської атаки. Фото: ДСНС

Робота надзвичайників відбувалася в умовах постійної загрози повторних атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня в Полтаві російський безпілотник упав на території гаражного кооперативу. Унаслідок цього загорілися гараж і легковий автомобіль, одна людина дістала травми. На місці працювали відповідні служби.

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