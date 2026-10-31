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Головна Новини дня Російський удар пошкодив промислове підприємство на Полтавщині

Російський удар пошкодив промислове підприємство на Полтавщині

Ua ru
31 жовтня 2026 09:52
Російська атака на Полтавщину: на промисловому підприємстві спалахнули пожежі facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальники ліквідовують загоряння внаслідок російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Унаслідок російської атаки на Полтавщині на кількох локаціях виникли пожежі на території приватного промислового підприємства. До ліквідації наслідків обстрілу залучили підрозділи ДСНС, робота яких ускладнювалася загрозою повторних ударів.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Де виникли пожежі

За даними рятувальників, пожежі виникли на кількох ділянках території підприємства. До їх гасіння та ліквідації наслідків російської атаки залучили підрозділи ДСНС області.

Російський удар пошкодив промислове підприємство на Полтавщині - фото 1
Ліквідація наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС
Російський удар пошкодив промислове підприємство на Полтавщині - фото 2
Гасіння пожежі, яка виникла внаслідок атаки РФ Фото: ДСНС
Російський удар пошкодив промислове підприємство на Полтавщині - фото 3
Рятувальники під час ліквідації наслідків російської атаки. Фото: ДСНС

Робота надзвичайників відбувалася в умовах постійної загрози повторних атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня в Полтаві російський безпілотник упав на території гаражного кооперативу. Унаслідок цього загорілися гараж і легковий автомобіль, одна людина дістала травми. На місці працювали відповідні служби.

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Також Новини.LIVE писали, що протягом доби 25 жовтня російські війська атакували торговельні об’єкти мережі "Епіцентр" у чотирьох містах — Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. У компанії заявили про масштабні руйнування, однак не уточнили їхній обсяг у кожному з міст.

пожежа ДСНС Полтавська область війна в Україні атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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