Нападение РФ на Черкасскую область: в Умани пять пострадавших

Российский дрон упал на многоэтажный дом в Умани, есть пострадавшие
16 октября Черкасская область подверглась атаке российских беспилотников. В Умани загорелась многоэтажка, разрушен сторожевой дом, из-под завалов которого спасли мужчину. Известно о пяти пострадавших, трое из них попали в больницу. В Черкассах пожар возник на территории частного предприятия, его оперативно ликвидировали.
Об этом начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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В Умани в результате падения беспилотника загорелось многоэтажное здание. Рядом также разрушен сторожевой домик. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину.
"На данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте", — сообщил Игорь Табурец.
В другом месте города возник пожар на торговых складах. Его уже локализовали.
Что известно об атаке на Черкассы
В Черкассах вражеский беспилотник упал на территории частного предприятия, в результате чего возник пожар. Его оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших на этом месте не поступало. На местах продолжают работать соответствующие службы.
Напомним, Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил об усилении Россией атак на Украину после ослабления санкций и попыток давления на Киев. По словам главы государства, российские войска воспользовались этой ситуацией для усиления ударов по украинским городам и общинам.
Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили российские обстрелы и меры, которые помогут усилить защиту Украины от воздушных атак.