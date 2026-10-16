Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российский дрон упал на многоэтажный дом в Умани, есть пострадавшие

Российский дрон упал на многоэтажный дом в Умани, есть пострадавшие

Ua ru
16 октября 2026 07:53
Нападение РФ на Черкасскую область: в Умани пять пострадавших
Дом, поврежденный в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/IhorTaburets

16 октября Черкасская область подверглась атаке российских беспилотников. В Умани загорелась многоэтажка, разрушен сторожевой дом, из-под завалов которого спасли мужчину. Известно о пяти пострадавших, трое из них попали в больницу. В Черкассах пожар возник на территории частного предприятия, его оперативно ликвидировали.

Об этом начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама
  • В Умані після падіння російського БпЛА 16 жовтня загорілася багатоповерхівка
    Спасатели борются с огнем после российского удара
  • Надзвичайники працюють на місці російської атаки в Умані
    Спасатели устраняют последствия российской атаки на Умань
  • На місці руйнувань в Умані тривають пошуково-рятувальні роботи
    Спасатели расчищают завалы разрушенного дома в Умани
  • В Умані після падіння російського БпЛА загорілася багатоповерхівка
    Пожар в жилом доме после атаки РФ на Черкасскую область
1 / 4
  • В Умані після падіння російського БпЛА 16 жовтня загорілася багатоповерхівка
  • Надзвичайники працюють на місці російської атаки в Умані
  • На місці руйнувань в Умані тривають пошуково-рятувальні роботи
  • В Умані після падіння російського БпЛА загорілася багатоповерхівка

Последствия атаки РФ на Умань

В Умани в результате падения беспилотника загорелось многоэтажное здание. Рядом также разрушен сторожевой домик. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину.

"На данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте", — сообщил Игорь Табурец.

В другом месте города возник пожар на торговых складах. Его уже локализовали.

Читайте также:

Что известно об атаке на Черкассы

В Черкассах вражеский беспилотник упал на территории частного предприятия, в результате чего возник пожар. Его оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших на этом месте не поступало. На местах продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил об усилении Россией атак на Украину после ослабления санкций и попыток давления на Киев. По словам главы государства, российские войска воспользовались этой ситуацией для усиления ударов по украинским городам и общинам.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили российские обстрелы и меры, которые помогут усилить защиту Украины от воздушных атак.

пожар Черкасская область Умань война в Украине пострадавшие атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации