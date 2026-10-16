Атака РФ на Черкащину 16 жовтня: в Умані п'ятеро постраждалих

Будинок, пошкоджений через атаку РФ. Фото: facebook.com/IhorTaburets

Черкаська область зазнала атаки російських безпілотників 16 жовтня. В Умані загорілася багатоповерхівка, зруйновано сторожовий будинок, з-під завалів якого врятували чоловіка. Відомо про п'ятьох постраждалих, троє з них потрапили до лікарні. У Черкасах пожежа виникла на території приватного підприємства, її оперативно ліквідували.

Про це начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Умань

В Умані внаслідок падіння безпілотника загорілася багатоповерхівка. Поруч також зруйновано сторожовий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка.

"Станом на зараз відомо про п'ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці", — повідомив Ігор Табурець.

На іншій локації в місті виникла пожежа на торговельних складах. Її вже локалізували.

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У Черкасах ворожий безпілотник упав на території приватного підприємства, внаслідок чого виникла пожежа. Її оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих на цій локації не надходило. На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявив про посилення Росією атак на Україну після послаблення санкцій і спроб тиску на Київ. За словами глави держави, російські війська скористалися цією ситуацією для посилення ударів по українських містах і громадах.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили російські обстріли та кроки, які допоможуть посилити захист України від повітряних атак.