Спасатель на месте вражеского удара. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Вечером в пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. В результате удара пострадали люди, среди которых есть дети. Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что число пострадавших возросло.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА.

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Сообщение Виталия Дякивнича. Скриншот: t.me/poltavskaOVA

Атака на Кременчуг 27 ноября

Поврежденные учебные заведения расположены в центральной части города. На месте работают экстренные службы.

Сначала было известно о двух пострадавших детях в возрасте 12 и 13 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже Дякивнич обнародовал обновленные данные о пострадавших.

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"Число пострадавших возросло до четырёх человек. Из них — трое детей", — сообщил глава ОВА.

Другие последствия российской атаки уточняются.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 8 ноября российский удар по Кременчугу разрушил центр "Колибри", который девять лет помогал детям с инвалидностью. Несмотря на потерю помещения и оборудования, команда учреждения нашла новое место и планирует возобновить работу.

Также мы сообщали о том, что 25 ноября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате удара один человек получил травмы.