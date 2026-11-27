Дроны РФ повредили два учебных заведения в Кременчуге: пострадали дети
Вечером в пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. В результате удара пострадали люди, среди которых есть дети. Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что число пострадавших возросло.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА.
Атака на Кременчуг 27 ноября
Поврежденные учебные заведения расположены в центральной части города. На месте работают экстренные службы.
Сначала было известно о двух пострадавших детях в возрасте 12 и 13 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Позже Дякивнич обнародовал обновленные данные о пострадавших.
"Число пострадавших возросло до четырёх человек. Из них — трое детей", — сообщил глава ОВА.
Другие последствия российской атаки уточняются.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 8 ноября российский удар по Кременчугу разрушил центр "Колибри", который девять лет помогал детям с инвалидностью. Несмотря на потерю помещения и оборудования, команда учреждения нашла новое место и планирует возобновить работу.
Также мы сообщали о том, что 25 ноября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате удара один человек получил травмы.