Рятувальник на місці ворожого удару. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Увечері у п'ятницю, 27 листопада, російські війська атакували Кременчук Полтавської області. Внаслідок удару постраждали люди, серед яких є діти. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що кількість травмованих зросла.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал очільника ОВА.

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Повідомлення Віталія Дяківнича. Скриншот: t.me/poltavskaOVA

Атака на Кременчук 27 листопада

Пошкоджені освітні заклади розташовані в центральній частині міста. На місці працюють екстрені служби.

Спочатку було відомо про двох травмованих дітей віком 12 та 13 років. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше Дяківнич оприлюднив оновлені дані щодо постраждалих.

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"Кількість травмованих зросла до чотирьох людей. З них — троє дітей", — повідомив начальник ОВА.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 8 листопада російський удар по Кременчуку зруйнував центр "Колібрі", який дев'ять років допомагав дітям з інвалідністю. Попри втрату приміщення та обладнання, команда закладу знайшла нове місце та планує відновити роботу.

Також ми інформували про те, що 25 листопада російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Полтавщині. Внаслідок удару травмувалася людина.