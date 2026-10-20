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Главная Новости дня Российский дрон повредил более 10 могил на кладбище в Ровно

Российский дрон повредил более 10 могил на кладбище в Ровно

Ua ru
20 октября 2026 18:39
20 октября российский дрон повредил более 10 могил на кладбище в Ровно facebook.com/p/Олександр-Коваль
Поврежденные могилы в Ровно. Фото: facebook.com/p/Олександр-Коваль

Российский беспилотник атаковал кладбище в Ровно, где похоронены украинские защитники. В результате удара повреждено более 10 могил. Глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль назвал атаку очередным проявлением цинизма и пренебрежения к человеческой жизни.

Об этом Александр Коваль сообщил в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на кладбище в Ровно

По словам Александра Коваля, вражеский беспилотник попал в кладбище, где, среди прочих, похоронены украинские герои. В результате атакиповреждено более 10 могил.

Глава ОГА подчеркнул, что для российских войск нет разницы, куда наносить удары: по школам, университетам, жилым домам, складам с одеждой или кладбищам.

"По живым украинцам или мертвым. Это очередное проявление цинизма и пренебрежения ко всему человеческому", — отметил Коваль.

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Он призвал украинцев держаться, поддерживать друг друга и помнить, какой ценой дается свобода.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 октября российские войска ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Ровенской области. В результате обстрела есть повреждения и пострадавшие.

Также Новини.LIVE писали, что 18 октября в Ровно в результате российской атаки был разрушен магазин украинского дизайнера Андре Тана. Удар повредил помещение заведения.

Ровно война в Украине беспилотник разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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