Пошкоджені могили у Рівному. Фото: facebook.com/p/Олександр-Коваль

Російський безпілотник атакував кладовище в Рівному, де поховані українські захисники. Унаслідок удару пошкоджено понад 10 могил. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль назвав атаку черговим проявом цинізму та зневаги до людського життя.

Про це Олександр Коваль повідомив у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на кладовище в Рівному

За словами Олександра Коваля, ворожий безпілотник влучив у кладовище, де серед інших поховані українські Герої. Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил.

Очільник ОВА наголосив, що для російських військ немає різниці, куди завдавати ударів: по школах, університетах, житлових будинках, складах з одягом чи кладовищах.

"По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського", — зазначив Коваль.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня російські війська вночі атакували цивільну інфраструктуру Рівненщини. Унаслідок обстрілу є пошкодження та постраждалі.

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