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Головна Новини дня Російський дрон пошкодив більше 10 могил на кладовищі у Рівному

Російський дрон пошкодив більше 10 могил на кладовищі у Рівному

Ua ru
20 жовтня 2026 18:39
Російський дрон 20 жовтня пошкодив понад 10 могил на кладовищі в Рівному facebook.com/p/Олександр-Коваль
Пошкоджені могили у Рівному. Фото: facebook.com/p/Олександр-Коваль

Російський безпілотник атакував кладовище в Рівному, де поховані українські захисники. Унаслідок удару пошкоджено понад 10 могил. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль назвав атаку черговим проявом цинізму та зневаги до людського життя.

Про це Олександр Коваль повідомив у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на кладовище в Рівному

За словами Олександра Коваля, ворожий безпілотник влучив у кладовище, де серед інших поховані українські Герої. Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил.

Очільник ОВА наголосив, що для російських військ немає різниці, куди завдавати ударів: по школах, університетах, житлових будинках, складах з одягом чи кладовищах.

"По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського", — зазначив Коваль.

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Він закликав українців триматися, підтримувати одне одного та пам’ятати, якою ціною дається свобода.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня російські війська вночі атакували цивільну інфраструктуру Рівненщини. Унаслідок обстрілу є пошкодження та постраждалі.

Також Новини.LIVE писали, що 18 жовтня в Рівному внаслідок російської атаки зруйновано магазин українського дизайнера Андре Тана. Удар пошкодив приміщення закладу.

Рівне війна в Україні безпілотник руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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