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Главная Новости дня РФ КАБами атаковали Запорожье и район: среди пострадавших есть ребенок

РФ КАБами атаковали Запорожье и район: среди пострадавших есть ребенок

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Дата публикации 13 июля 2026 19:05
Авиаудар по Запорожью 13 июля — ранены семь человек
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

13 июля российские войска нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району с помощью управляемых авиабомб. В результате обстрелов ранения получили семь человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрел Запорожья 13 июля

"Уже семь раненых: растет число людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район", — говорится в сообщении.

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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Разрушения после обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По словам Федорова, среди пострадавших есть ребенок. Четырехлетняя девочка получила ранения в результате атаки КАБом на частные дома в Запорожье. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время в 18:20 глава ОВА сообщил, что на месте попадания вражеского КАБа в Запорожье все еще бушует пожар.

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Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне нанесли удар по Запорожью с помощью дронов. Спасатели извлекли два тела из-под завалов многоквартирного дома, который был разрушен.

А 12 июля российский БпЛА атаковал грузовик с топливом в Славянске. В результате атаки возник пожар.

Запорожье обстрелы Авиаудар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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