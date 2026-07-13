Авиаудар по Запорожью 13 июля — ранены семь человек

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

13 июля российские войска нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району с помощью управляемых авиабомб. В результате обстрелов ранения получили семь человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрел Запорожья 13 июля

"Уже семь раненых: растет число людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Разрушения после обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По словам Федорова, среди пострадавших есть ребенок. Четырехлетняя девочка получила ранения в результате атаки КАБом на частные дома в Запорожье. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время в 18:20 глава ОВА сообщил, что на месте попадания вражеского КАБа в Запорожье все еще бушует пожар.

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А 12 июля российский БпЛА атаковал грузовик с топливом в Славянске. В результате атаки возник пожар.