Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ КАБами атакували Запоріжжя і район: серед постраждалих є дитина

РФ КАБами атакували Запоріжжя і район: серед постраждалих є дитина

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 19:05
Авіаудар по Запоріжжю 13 липня — поранено сімох людей
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 13 липня вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів поранення отримали семеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Обстріл Запоріжжя 13 липня

"Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район", — йдеться у повідомленні.

null
Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
null
Руйнування після обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
null
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За словами Федорова, серед постраждалих є дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Водночас о 18:20 очільник ОВА повідомляв, що на місці влучаня ворожого КАБу у Запоріжжі все ще вирує пожежа.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни вдарили по Запоріжжю дронами. Рятувальники дістали два тіла з-під завалів багатоквартирного будинку, який був зруйнований.

А 12 липня російський БпЛА атакував вантажівку з пальним у Слов'янську. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Запоріжжя обстріли Авіаудар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації