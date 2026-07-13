Авіаудар по Запоріжжю 13 липня — поранено сімох людей

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 13 липня вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів поранення отримали семеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Обстріл Запоріжжя 13 липня

"Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Руйнування після обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За словами Федорова, серед постраждалих є дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Водночас о 18:20 очільник ОВА повідомляв, що на місці влучаня ворожого КАБу у Запоріжжі все ще вирує пожежа.

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Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни вдарили по Запоріжжю дронами. Рятувальники дістали два тіла з-під завалів багатоквартирного будинку, який був зруйнований.

А 12 липня російський БпЛА атакував вантажівку з пальним у Слов'янську. Внаслідок атаки виникла пожежа.