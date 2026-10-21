Сегодняшняя атака РФ на Умань: двое пострадавших, повреждены дома и общежитие

Спасатели на месте российской атаки. Фото: ГСЧС Черкасской области

Российская армия атаковала Умань в Черкасской области, в результате чего пострадали два человека. В частном жилом секторе по двум адресам возникли пожары в жилых домах. Спасатели ликвидировали возгорания.

Об этом сообщили в ГСЧС Черкасской области, передает Новини.LIVE.

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Последствия российского нападения на Умань

По словам начальника Черкасской областной военной администрации, российские войска продолжили атаки на город утром 21 октября.

Для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре оккупанты применили реактивные "Герани".

Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Черкасской области

Около 08:00 беспилотник упал на территории Уманского национального университета. По предварительным данным, в результате этого повреждено остекление общежития и жилого дома.

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Разрушенное здание. Фото: Черкасская ОВА

Примерно через час российский дрон попал в частный дом. В результате удара пострадала женщина. Ее госпитализировали, сейчас она получает необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают все соответствующие службы. Также развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.

По словам начальника Черкасской ОВА, первоочередной задачей является оперативное выполнение необходимых работ. Областные власти поддерживают постоянную связь с городскими властями.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября 2026 года Черкасская область подверглась атаке российских беспилотников. В Умани в результате падения дрона загорелось многоэтажное здание, а рядом был разрушен сторожевой домик. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 октября 2026 года российские войска атаковали университет имени Михаила Остроградского в Кременчуге Полтавской области. В результате удара на пятом этаже учебного корпуса возник пожар. По информации ГСЧС, пострадали два человека, среди них — 16-летний подросток, которого госпитализировали.