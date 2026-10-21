Атака РФ на Умань сьогодні: двоє постраждалих, пошкоджені будинки та гуртожиток

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: ДСНС Черкащини

Російська армія атакувала Умань Черкаської області, внаслідок чого постраждали двоє людей. У приватному житловому секторі за двома адресами виникли пожежі в житлових будинках. Рятувальники ліквідували займання.

Про це повідомили в ДСНС Черкащини, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки російської атаки на Умань

За словами начальника Черкаської обласної військової адміністрації, російські війська продовжили атаки на місто вранці 21 жовтня.

Для ударів по цивільній інфраструктурі окупанти застосували реактивні "Герані".

Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Черкащини

Близько 08:00 безпілотник упав на території Уманського національного університету. За попередніми даними, внаслідок цього пошкоджено скління гуртожитку та житлового будинку.

Читайте також:

Зруйноване приміщення. Фото: Черкаська ОВА

Приблизно за годину російський дрон влучив у приватний будинок. Унаслідок удару травмувалася жінка. Її госпіталізували, наразі вона отримує необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів працюють усі відповідні служби. Також розгорнули оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

За словами начальника Черкаської ОВА, першочерговим завданням є оперативне виконання необхідних робіт. Обласна влада підтримує постійний зв’язок із міською владою.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня 2026 року Черкаська область зазнала атаки російських безпілотників. В Умані внаслідок падіння дрона загорілася багатоповерхівка, а поруч було зруйновано сторожовий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 жовтня 2026 року російські війська атакували університет імені Михайла Остроградського у Кременчуці Полтавської області. Унаслідок удару на п’ятому поверсі навчального корпусу виникла пожежа. За інформацією ДСНС, постраждали двоє людей, серед них — 16-річна дитина, яку госпіталізували.