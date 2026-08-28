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Главная Новости дня Российская атака уничтожила состав YASNO с оборудованием для СЭС

Российская атака уничтожила состав YASNO с оборудованием для СЭС

Ua ru
28 августа 2026 18:16
Россия атаковала склад YASNO: что случилось с оборудованием
Поврежденный склад. Фото: Facebook/Сергей Коваленко

Во время очередной российской атаки сгорел один из складов компании YASNO, где хранилось оборудование для солнечных электростанций. В результате удара никто не пострадал. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что большая часть оборудования, находившегося на складе, была повреждена.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Большая часть оборудования для СЭС получила повреждения

В то же время часть техники удалось спасти — ее уже переместили в другие складские помещения.

"Самое главное — все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение", — отметил Коваленко.

Російська атака знищила склад YASNO з обладнанням для СЕС - фото 1
Пост Сергея Коваленко. Фото: скриншот

В настоящее время компания оценивает ущерб, нанесённый в результате атаки. В то же время в YASNO заверили, что повреждения склада не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами. По словам Коваленко, компания продолжит устанавливать солнечные электростанции и установки хранения энергии в соответствии с согласованными сроками и с необходимым качеством.

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"В оборудовании у нас не будет недостатка, ведь у нас есть все необходимые резервы", — подчеркнул генеральный директор YASNO.

В компании также отметили, что продолжают работать, несмотря на последствия российского удара.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 28 августа, нанесли удар по ликероводочному заводу "Хортица" в Запорожье. Предприятие входит в состав группы Global Spirits.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине российские удары нанесли значительный ущерб логистической инфраструктуре продуктовых торговых сетей. По предварительным оценкам, уничтожено около 90% их логистики.

критическая инфраструктура война в Украине YASNO солнечные электростанции атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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