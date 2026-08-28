Россия атаковала склад YASNO: что случилось с оборудованием

Российская атака уничтожила состав YASNO с оборудованием для СЭС
Во время очередной российской атаки сгорел один из складов компании YASNO, где хранилось оборудование для солнечных электростанций. В результате удара никто не пострадал. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что большая часть оборудования, находившегося на складе, была повреждена.
Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Большая часть оборудования для СЭС получила повреждения
В то же время часть техники удалось спасти — ее уже переместили в другие складские помещения.
"Самое главное — все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение", — отметил Коваленко.
В настоящее время компания оценивает ущерб, нанесённый в результате атаки. В то же время в YASNO заверили, что повреждения склада не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами. По словам Коваленко, компания продолжит устанавливать солнечные электростанции и установки хранения энергии в соответствии с согласованными сроками и с необходимым качеством.
"В оборудовании у нас не будет недостатка, ведь у нас есть все необходимые резервы", — подчеркнул генеральный директор YASNO.
В компании также отметили, что продолжают работать, несмотря на последствия российского удара.
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