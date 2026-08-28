Росія атакувала склад YASNO: що сталося з обладнанням

Пошкоджений склад. Фото: Facebook/Сергій Коваленко

Під час чергової російської атаки згорів один зі складів компанії YASNO, де зберігалося обладнання для сонячних електростанцій. Люди внаслідок удару не постраждали. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що більшість обладнання, яке перебувало на складі, було пошкоджене.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Більшість обладнання для СЕС зазнала пошкоджень

Водночас частину техніки вдалося врятувати — її вже перемістили на інші складські приміщення.

"Найголовніше — усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення", — зазначив Коваленко.

Пост Сергія Ковенка. Фото: скриншот

Наразі компанія оцінює збитки, завдані внаслідок атаки. Водночас у YASNO запевнили, що пошкодження складу не вплинуть на виконання зобов’язань перед клієнтами. За словами Коваленка, компанія продовжить встановлювати сонячні електростанції та установки зберігання енергії відповідно до погоджених термінів і з необхідною якістю.

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"Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви", — наголосив гендиректор YASNO.

У компанії також зазначили, що продовжують працювати попри наслідки російської атаки.

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