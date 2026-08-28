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Головна Новини дня Російська атака знищила склад YASNO з обладнанням для СЕС

Російська атака знищила склад YASNO з обладнанням для СЕС

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28 серпня 2026 18:16
Росія атакувала склад YASNO: що сталося з обладнанням
Пошкоджений склад. Фото: Facebook/Сергій Коваленко

Під час чергової російської атаки згорів один зі складів компанії YASNO, де зберігалося обладнання для сонячних електростанцій. Люди внаслідок удару не постраждали. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що більшість обладнання, яке перебувало на складі, було пошкоджене.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Більшість обладнання для СЕС зазнала пошкоджень

Водночас частину техніки вдалося врятувати — її вже перемістили на інші складські приміщення.

"Найголовніше — усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення", — зазначив Коваленко.

Російська атака знищила склад YASNO з обладнанням для СЕС - фото 1
Пост Сергія Ковенка. Фото: скриншот

Наразі компанія оцінює збитки, завдані внаслідок атаки. Водночас у YASNO запевнили, що пошкодження складу не вплинуть на виконання зобов’язань перед клієнтами. За словами Коваленка, компанія продовжить встановлювати сонячні електростанції та установки зберігання енергії відповідно до погоджених термінів і з необхідною якістю.

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"Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви", — наголосив гендиректор YASNO.

У компанії також зазначили, що продовжують працювати попри наслідки російської атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у п’ятницю, 28 серпня, завдали удару по лікеро-горілчаному заводу "Хортиця" у Запоріжжі. Підприємство входить до складу групи Global Spirits.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні російські удари завдали значних пошкоджень логістичній інфраструктурі продуктових торговельних мереж. За попередніми оцінками, знищено близько 90% їхньої логістики.

критична інфраструктура війна в Україні YASNO сонячні електростанції атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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