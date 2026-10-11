Атака РФ на Ивано-Франковск: трое военных погибли

Устранение последствий атаки. Фото: иллюстративное, ГСЧС Ивано-Франковской области

Вечером в воскресенье, 11 октября, российские войска нанесли удар ударным беспилотником по Ивано-Франковску. В результате атаки погибли трое военнослужащих. Также стало известно о повреждении здания.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях атаки на Ивано-Франковск

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что на месте атаки уже работают соответствующие службы, а пострадавшим жителям и предпринимателям помогут с восстановлением поврежденного имущества.

Поврежденное здание. Фото: Telegram/Руслан Марцинкив

Поврежденное помещение. Фото: Telegram/Руслан Марцинкив

В частности, с 8:00 следующего дня в ЦНАП будут принимать заявления на получение помощи в рамках государственной программы "еВосстановление" и городской программы поддержки.

Поврежденное помещение. Фото: Telegram/Руслан Марцинкив

Мэр также поблагодарил силы ПВО, спасателей, полицию и коммунальщиков и призвал горожан не игнорировать воздушные тревоги, находиться в укрытиях или безопасных помещениях и не оставаться на улице во время опасности.

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Как сообщали Новини.LIVE, 13 сентября 2026 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что российские удары по западным областям Украины могут участиться. Такое заявление он сделал после атаки российских беспилотников на город, в результате которой один человек получил травмы и был госпитализирован, а в одном из микрорайонов были повреждены окна.