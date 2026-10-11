Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російська атака на Івано-Франківськ: загинули троє військових

Російська атака на Івано-Франківськ: загинули троє військових

Ua ru
11 жовтня 2026 22:57
Атака РФ на Івано-Франківськ: троє військових загинули
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ілюстративне ДСНС Івано-Франківщини

Увечері в неділю, 11 жовтня, російські війська завдали удару ударним безпілотником по Івано-Франківську. Унаслідок атаки загинули троє військовослужбовців. Також стало відомо про пошкодження будівлі.

Про це повідомив міський голова міста Руслан Марцінків, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про наслідки атаки на Івано-Франківськ

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що на місці атаки вже працюють відповідні служби, а постраждалим мешканцям і підприємцям допоможуть із відновленням пошкодженого майна.

Російська атака на Івано-Франківськ: загинули троє військових - фото 1
Пошкоджена будівля. Фото: Telegram/Руслан Марцінків
Російська атака на Івано-Франківськ: загинули троє військових - фото 2
Пошкоджене приміщення. Фото: Telegram/Руслан Марцінків

Зокрема, від 8:00 наступного дня у ЦНАПі прийматимуть заяви на отримання допомоги за державною програмою "єВідновлення" та міською програмою підтримки.

Російська атака на Івано-Франківськ: загинули троє військових - фото 3
Пошкоджене приміщення. Фото: Telegram/Руслан Марцінків

Мер також подякував силам ППО, рятувальникам, поліції й комунальникам та закликав містян не ігнорувати повітряні тривоги, перебувати в укриттях або безпечних приміщеннях і не залишатися на вулиці під час небезпеки.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 8 жовтня російські безпілотники атакували Івано-Франківськ, унаслідок чого загинув місцевий житель. Попри роботу протиповітряної оборони, уламки збитого дрона пошкодили господарську споруду та спричинили пожежу, яку рятувальники оперативно загасили.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 вересня 2026 року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що російські удари по західних областях України можуть почастішати. Таку заяву він зробив після атаки російських безпілотників на місто, внаслідок якої одна людина зазнала травм і була госпіталізована, а в одному з мікрорайонів пошкодило вікна.

ДСНС Івано-Франківськ рятувальники дрони війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації