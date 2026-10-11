Атака РФ на Івано-Франківськ: троє військових загинули

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ілюстративне ДСНС Івано-Франківщини

Увечері в неділю, 11 жовтня, російські війська завдали удару ударним безпілотником по Івано-Франківську. Унаслідок атаки загинули троє військовослужбовців. Також стало відомо про пошкодження будівлі.

Про це повідомив міський голова міста Руслан Марцінків, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки атаки на Івано-Франківськ

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що на місці атаки вже працюють відповідні служби, а постраждалим мешканцям і підприємцям допоможуть із відновленням пошкодженого майна.

Пошкоджена будівля. Фото: Telegram/Руслан Марцінків

Пошкоджене приміщення. Фото: Telegram/Руслан Марцінків

Зокрема, від 8:00 наступного дня у ЦНАПі прийматимуть заяви на отримання допомоги за державною програмою "єВідновлення" та міською програмою підтримки.

Пошкоджене приміщення. Фото: Telegram/Руслан Марцінків

Мер також подякував силам ППО, рятувальникам, поліції й комунальникам та закликав містян не ігнорувати повітряні тривоги, перебувати в укриттях або безпечних приміщеннях і не залишатися на вулиці під час небезпеки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 8 жовтня російські безпілотники атакували Івано-Франківськ, унаслідок чого загинув місцевий житель. Попри роботу протиповітряної оборони, уламки збитого дрона пошкодили господарську споруду та спричинили пожежу, яку рятувальники оперативно загасили.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 вересня 2026 року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що російські удари по західних областях України можуть почастішати. Таку заяву він зробив після атаки російських безпілотників на місто, внаслідок якої одна людина зазнала травм і була госпіталізована, а в одному з мікрорайонів пошкодило вікна.