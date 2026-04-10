Российская армия наносит удары с 11 направлений: сводка Генштаба

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают активные наступательные действия на большинстве направлений, пытаясь улучшить свои позиции. В то же время Силы обороны Украины сдерживают атаки и наносят противнику существенные потери в технике и живой силе.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте 10 апреля

По состоянию на 08:00 10 апреля продолжаются 1507-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 210 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты использовали 10 340 дронов-камикадзе и осуществили 3 580 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Враг нанес четыре авиаудара с применением шести КАБов и осуществил 83 обстрела, в том числе пять — из РСЗО.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

Южно-Слобожанское направление. Оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в направлении Охримовки.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление. Зафиксировано девять атак в районах Песчаного, Петропавловки, Новоосиново и в сторону Ковшаровки и Купянска.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Лиманское направление. Противник шесть раз атаковал, пытаясь продвинуться в направлениях Лимана, Дибровы, Новомихайловки и Твердохлебово.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Славянское направление. Украинские защитники отбили три попытки наступления в районах Рай-Александровки, Ямполя и Озерного.

Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Краматорское направление. Оккупанты дважды атаковали в районе Никифоровки.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Константиновское направление. Зафиксировано 28 атак вблизи Степановки, Плещеевки, Русиного Яра, Иванополье и в направлениях Ильиновки, Софиевки, Константиновки, Новопавловки.

Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Покровское направление. Силы обороны остановили 33 штурмовые действия врага в районах Ивановки, Родинского, Мирнограда, Шевченко, Гришино, Покровска, Удачного, Новониколаевки, Новопавловки, Молодецкого, Мирного, Котлиного, Новоподгороднего и Муравки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Александровское направление. Противник совершил восемь атак в районах Александрограда, Вороного, Злагоды и в направлениях Мирного и Андреевки-Клевцово.

Александровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Гуляйпольское направление. Произошло 18 атак в районах Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Доброполья.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Ореховское направление. Штурмовых действий враг не проводил.

Приднепровское направление. Зафиксировано три атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Украинские военные продолжают эффективно сдерживать агрессора и наносить ему потери. За сутки российская армия потеряла 1130 человек. Также уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 2232 беспилотника и 183 единицы автомобильной техники.

Как сообщали Новини.LIVE, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление. Он провел встречи с командирами бригад и главой Сил беспилотных систем Робертом Бровди.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена захватить три украинских города в Донецкой области до конца апреля.