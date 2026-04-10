Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Российская армия наносит удары с 11 направлений: сводка Генштаба

Российская армия наносит удары с 11 направлений: сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 11:01
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают активные наступательные действия на большинстве направлений, пытаясь улучшить свои позиции. В то же время Силы обороны Украины сдерживают атаки и наносят противнику существенные потери в технике и живой силе.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте 10 апреля

По состоянию на 08:00 10 апреля продолжаются 1507-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 210 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты использовали 10 340 дронов-камикадзе и осуществили 3 580 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Враг нанес четыре авиаудара с применением шести КАБов и осуществил 83 обстрела, в том числе пять — из РСЗО.

Читайте также:
Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

Южно-Слобожанское направление. Оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в направлении Охримовки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 10 квітня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление. Зафиксировано девять атак в районах Песчаного, Петропавловки, Новоосиново и в сторону Ковшаровки и Купянска.

Ситуація на Куп'янському напрямку 10 квітня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Лиманское направление. Противник шесть раз атаковал, пытаясь продвинуться в направлениях Лимана, Дибровы, Новомихайловки и Твердохлебово.

Ситуація на Лиманському напрямку 10 квітня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Славянское направление. Украинские защитники отбили три попытки наступления в районах Рай-Александровки, Ямполя и Озерного.

Ситуація на Слов'янському напрямку 10 квітня
Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Краматорское направление. Оккупанты дважды атаковали в районе Никифоровки.

Ситуація на Краматорському напрямку 10 квітня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Константиновское направление. Зафиксировано 28 атак вблизи Степановки, Плещеевки, Русиного Яра, Иванополье и в направлениях Ильиновки, Софиевки, Константиновки, Новопавловки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 10 квітня
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Покровское направление. Силы обороны остановили 33 штурмовые действия врага в районах Ивановки, Родинского, Мирнограда, Шевченко, Гришино, Покровска, Удачного, Новониколаевки, Новопавловки, Молодецкого, Мирного, Котлиного, Новоподгороднего и Муравки.

Ситуація на Покровському напрямку 10 квітня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Александровское направление. Противник совершил восемь атак в районах Александрограда, Вороного, Злагоды и в направлениях Мирного и Андреевки-Клевцово.

Ситуація на Олександрівському напрямку 10 квітня
Александровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Гуляйпольское направление. Произошло 18 атак в районах Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Доброполья.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 10 квітня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Ореховское направление. Штурмовых действий враг не проводил.

Приднепровское направление. Зафиксировано три атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Украинские военные продолжают эффективно сдерживать агрессора и наносить ему потери. За сутки российская армия потеряла 1130 человек. Также уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 2232 беспилотника и 183 единицы автомобильной техники.

Как сообщали Новини.LIVE, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление. Он провел встречи с командирами бригад и главой Сил беспилотных систем Робертом Бровди.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена захватить три украинских города в Донецкой области до конца апреля.

Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации