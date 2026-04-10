Російська армія завдає ударів з 11 напрямків: зведення Генштабу

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують активні наступальні дії на більшості напрямків, намагаючись покращити свої позиції. Водночас Сили оборони України стримують атаки та завдають противнику суттєвих втрат у техніці та живій силі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті 10 квітня

Станом на 08:00 10 квітня триває 1507-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 10 340 дронів-камікадзе та здійснили 3 580 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 56 — із реактивних систем залпового вогню.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Ворог завдав чотирьох авіаударів із застосуванням шести КАБів та здійснив 83 обстріли, зокрема п'ять — із РСЗВ.

Читайте також:

Південно-Слобожанський напрямок. Окупанти шість разів намагалися прорвати оборону в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та в напрямку Охрімівки.

Куп'янський напрямок. Зафіксовано дев'ять атак у районах Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового та в бік Ківшарівки й Куп'янська.

Лиманський напрямок. Противник шість разів атакував, намагаючись просунутися в напрямках Лиману, Діброви, Новомихайлівки та Твердохлібового.

Слов'янський напрямок. Українські захисники відбили три спроби наступу в районах Рай-Олександрівки, Ямполя та Озерного.

Краматорський напрямок. Окупанти двічі атакували в районі Никифорівки.

Костянтинівський напрямок. Зафіксовано 28 атак поблизу Степанівки, Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та в напрямках Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки.

Покровський напрямок. Сили оборони зупинили 33 штурмові дії ворога в районах Іванівки, Родинського, Мирнограда, Шевченка, Гришиного, Покровська, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки, Молодецького, Мирного, Котлиного, Новопідгороднього та Муравки.



Олександрівський напрямок. Противник здійснив вісім атак у районах Олександрограда, Вороного, Злагоди та в напрямках Мирного і Андріївки-Клевцового.

Гуляйпільський напрямок. Відбулося 18 атак у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля.

Оріхівський напрямок. Штурмових дій ворог не проводив.

Придніпровський напрямок. Зафіксовано три атаки в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Українські військові продовжують ефективно стримувати агресора та завдавати йому втрат. За добу російська армія втратила 1130 осіб. Також знищено танк, п'ять бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2232 безпілотники та 183 одиниці автомобільної техніки.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок. Він провів зустрічі з командирами бригад та очільником Сил безпілотних систем Робертом Бровді.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія має намір захопити три українських міста на Донеччині до кінця квітня.