Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне обстреляли гражданские автомобили в Краматорске: есть погибший

Россияне обстреляли гражданские автомобили в Краматорске: есть погибший

Ua ru
12 сентября 2026 19:42
Россияне обстреляли автомобиль в Краматорске: есть погибший и пострадавшие
Последствия атаки на Краматорск. Фото: ГСЧС

12 сентября российский дрон нанес удар по легковому автомобилю на парковке возле супермаркета в Краматорске Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения. После удара в одном из автомобилей возник пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский дрон попал в автомобиль в Краматорске

По данным спасателей, российский беспилотник попал в легковой автомобиль, который был припаркован на стоянке возле супермаркета.

Росіяни атакували цивільні авто у Краматорську: є загиблий - фото 1
Атака на Краматорск. Фото: ГСЧС

"Донецкая область: один человек погиб, двое ранены в результате удара российского дрона в Краматорске, который попал в легковой автомобиль на парковке возле супермаркета!" — сообщили в ГСЧС.

В результате удара один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Читайте также:

В Краматорске загорелся автомобиль

После попадания в одной из машин возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Другие подробности о состоянии пострадавших и характере повреждений пока не сообщались.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 сентября российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорска. В результате атаки погибли два человека, ещё несколько жителей города получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Павлограду и Краматорску 10 сентября. В частности, после атаки на Павлоград было известно о четырёх погибших и 60 раненых.

авто Краматорск Россия погибшие пострадавшие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации