Россияне обстреляли автомобиль в Краматорске: есть погибший и пострадавшие

Последствия атаки на Краматорск. Фото: ГСЧС

12 сентября российский дрон нанес удар по легковому автомобилю на парковке возле супермаркета в Краматорске Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения. После удара в одном из автомобилей возник пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский дрон попал в автомобиль в Краматорске

По данным спасателей, российский беспилотник попал в легковой автомобиль, который был припаркован на стоянке возле супермаркета.

Атака на Краматорск. Фото: ГСЧС

"Донецкая область: один человек погиб, двое ранены в результате удара российского дрона в Краматорске, который попал в легковой автомобиль на парковке возле супермаркета!" — сообщили в ГСЧС.

В результате удара один человек погиб, ещё двое получили ранения.

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После попадания в одной из машин возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Другие подробности о состоянии пострадавших и характере повреждений пока не сообщались.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 сентября российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорска. В результате атаки погибли два человека, ещё несколько жителей города получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Павлограду и Краматорску 10 сентября. В частности, после атаки на Павлоград было известно о четырёх погибших и 60 раненых.