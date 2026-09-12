Росіяни атакували авто у Краматорську: є загиблий та постраждалі

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: ДСНС

Російський дрон 12 вересня вдарив по легковому автомобілю на парковці біля супермаркету в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Після удару в одному з автомобілів виникла пожежа.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Російський дрон влучив в автомобіль у Краматорську

За даними рятувальників, російський безпілотник влучив у легковий автомобіль, який був припаркований на стоянці біля супермаркету.

Атака по Краматорську. Фото: ДСНС

"Донеччина: одна людина загинула, двоє поранені внаслідок удару російського дрона у Краматорську, який влучив у легковий автомобіль на парковці біля супермаркету!" — повідомили у ДСНС.

Внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Читайте також:

У Краматорську загорівся автомобіль

Після влучання в одній із машин виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

Інші подробиці щодо стану постраждалих та характеру пошкоджень наразі не повідомлялися.

Раніше Новини.LIVE писали, що 12 вересня російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще кілька жителів міста отримали поранення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Павлограду та Краматорську 10 вересня. Зокрема, після атаки на Павлоград було відомо про чотирьох загиблих і 60 поранених.