Россияне ищут сотрудников для "администрации" Лимана

Военный РФ с оружием. Фото: facebook.com/tsyhipa

На российском сайте по поиску работы появились объявления о наборе сотрудников в так называемую "Администрацию Краснолиманского муниципального округа ДНР". Речь идет о четырёх вакансиях, хотя Лиман в Донецкой области по-прежнему находится под контролем Украины.

Об этом сообщает "Вільне радіо", передает Новини.LIVE.

Реклама

Где оккупанты планируют разместить сотрудников

По информации журналистов, в так называемой администрации ищут начальника отдела по вопросам мобилизационной и режимно-секретной работы и воинского учета, ведущего специалиста отдела внутренней политики и взаимодействия со СМИ, главного специалиста общего отдела, а также главного специалиста сектора по противодействию коррупции.

Вакансии на российском сайте для Лиманской администрации. Фото: "Вільне радіо"

При этом в объявлениях о вакансиях указано, что будущие сотрудники должны будут работать в Енакиево, которое находится под российской оккупацией.

В конце сентября российская сторона заявляла, что её войска якобы "завершают зачистку" Лимана от украинских защитников. Однако, согласно карте DeepState, по состоянию на октябрь город находится под контролем Украины.

Читайте также:

Россия считает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области своими территориями и в соответствии со своим законодательством создает там оккупационные администрации, в том числе и для населенных пунктов, которые не контролирует.

В то же время Украина сохраняет законные органы власти своих общин на международно признанной территории государства, в том числе и на временно оккупированных Россией территориях.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным движения АТЕШ, российские войска несут значительные потери вблизи Лимана, где Силы обороны Украины проводят операцию "Вивальди". Партизаны утверждают, что украинские подразделения обладают техническим преимуществом, в частности благодаря применению роботизированных систем, а ситуация на этом участке фронта якобы побудила российских депутатов готовить обращение об отводе войск.

Как сообщали Новини.LIVE, по оценке ISW, украинские контратаки к северу от Лимана ослабили позиции российских войск и сорвали планы их командования по окружению украинских сил в Донецкой области. Ранее продвижение оккупантов на этом участке создавало угрозу северному флангу Славянска и всему Донецкому оборонительному поясу.