Росіяни шукають працівників для "адміністрації" Лиману

Військовий РФ зі зброєю. Фото: facebook.com/tsyhipa

На російському сайті з пошуку роботи з’явилися оголошення про набір працівників до так званої "Адміністрації Краснолиманського муніципального округу ДНР". Ідеться про чотири посади, хоча Лиман на Донеччині залишається під контролем України.

Про це повідомляє "Вільне радіо", передає Новини.LIVE.

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Де окупанти планують розмістити працівників

За інформацією журналістів, у так званій адміністрації шукають начальника відділу з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи і військового обліку, провідного фахівця відділу внутрішньої політики та взаємодії зі ЗМІ, головного спеціаліста загального відділу, а також головного спеціаліста сектору з протидії корупції.

Вакансії на російському сайті для Лиманської адміністрації. Фото: "Вільне радіо"

Водночас у вакансіях зазначено, що працювати майбутні співробітники мають у Єнакієвому, яке перебуває під російською окупацією.

Наприкінці вересня російська сторона заявляла, що її війська нібито "завершують зачистку" Лиману від українських захисників. Однак, згідно з мапою DeepState, станом на жовтень місто перебуває під контролем України.

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Росія вважає Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області своїми територіями й відповідно до власного законодавства створює там окупаційні адміністрації, зокрема й для населених пунктів, які не контролює.

Водночас Україна зберігає законні органи влади своїх громад на міжнародно визнаній території держави, зокрема й на тимчасово окупованих Росією територіях.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними руху АТЕШ, російські війська зазнають значних втрат поблизу Лимана, де Сили оборони України проводять операцію "Вівальді". Партизани стверджують, що українські підрозділи мають технічну перевагу, зокрема завдяки застосуванню роботизованих систем, а ситуація на цій ділянці фронту нібито спонукала російських депутатів готувати звернення щодо відведення військ.

Як повідомляли Новини.LIVE, за оцінкою ISW, українські контратаки на північ від Лимана послабили позиції російських військ і зірвали плани їхнього командування щодо оточення українських сил на Донеччині. Раніше просування окупантів на цій ділянці створювало загрозу північному флангу Слов’янська та всьому Донецькому оборонному поясу.