Россияне атаковали Донецкую область — ранены гражданские

В субботу вечером, 6 декабря, российские оккупанты нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области. В результате вражеской атаки ранены гражданские, также есть значительные разрушения.

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Сегодня вечером российские захватчики сбросили авиационную бомбу на город Славянск Донецкой области. В результате удара ранены шесть гражданских людей от 38 до 69 лет.

Кроме того, оккупанты повредили 7 многоэтажек, а также 2 нежилых здания и 6 автомобилей.

"Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", — призвал глава ОВА.

Напомним, что ночью 6 декабря российские армейцы ракетами и дронами атаковали Украину — раздавались мощные взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, сколько ракет и дронов оккупанты выпустили по Украине 6 декабря.