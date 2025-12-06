Видео
Россияне авиабомбой атаковали Донецкую область — есть раненые

Россияне авиабомбой атаковали Донецкую область — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 20:13
Россияне атаковали Донецкую область — ранены гражданские
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В субботу вечером, 6 декабря, российские оккупанты нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области. В результате вражеской атаки ранены гражданские, также есть значительные разрушения.

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Донецкую область 6 декабря — есть пострадавшие

Сегодня вечером российские захватчики сбросили авиационную бомбу на город Славянск Донецкой области. В результате удара ранены шесть гражданских людей от 38 до 69 лет.

Кроме того, оккупанты повредили 7 многоэтажек, а также 2 нежилых здания и 6 автомобилей.

"Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", — призвал глава ОВА.

Атака РФ на Слов'янськ 6 грудня
Скриншот сообщения Филашкина/Telegram

Напомним, что ночью 6 декабря российские армейцы ракетами и дронами атаковали Украину — раздавались мощные взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, сколько ракет и дронов оккупанты выпустили по Украине 6 декабря.

Донецкая область Славянск война в Украине Россия Авиаудар пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
