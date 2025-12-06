Відео
Головна Новини дня Росіяни авіабомбою атакували Донеччину — є поранені та руйнування

Росіяни авіабомбою атакували Донеччину — є поранені та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 20:13
Росіяни атакували Донеччину — поранено цивільних
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У суботу ввечері, 6 грудня, російські окупанти завдали авіаудару по Слов'янську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки поранено цивільних, також є значні руйнування.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Донеччину 6 грудня — є постраждалі

Сьогодні ввечері російські загарбники скинули авіаційну бомбу на місто Слов'янськ Донецької області. Внаслідок удару поранено шестеро цивільних людей від 38 до 69 років.

Крім того, окупанти пошкодили 7 багатоповерхівок, а також 2 нежитлові будівлі та 6 автівок.

"Не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", — закликав очільник ОВА.

Атака РФ на Слов'янськ 6 грудня
Скриншот повідомлення Філашкіна/Telegram

Нагадаємо, що вночі 6 грудня російські армійці ракетами та дронами атакували Україну — лунали потужні вибухи.

Президент України Володимир Зеленський поінформував, скільки ракет та дронів окупанти випустили по Україні 6 грудня.

Донецька область Слов'янськ війна в Україні Росія Авіаудар постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
