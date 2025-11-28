Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали энергообъект на Сумщине — ранен электрик

Россияне атаковали энергообъект на Сумщине — ранен электрик

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 16:03
Россияне атаковали энергообъект на Сумщине — есть раненый
Пожар на энергообъекте в результате атаки. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 28 ноября, российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Сумской области. В результате вражеской атаки ранен электромонтер.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

Читайте также:

Россияне обстреляли энергообъект в Сумской области — какие последствия

Сегодня, 28 ноября, российские войска атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате удара ранен электромонтер — он госпитализирован.

"Российский беспилотник атаковал один из энергетических объектов в Сумской области, в результате чего пострадал работник АО "Сумыоблэнерго", — сообщили в Минэнерго.

А также добавили, что бригада энергетиков выполняла работы, когда территория объекта была атакована вражеским дроном. Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Росіяни атакували енергетику на Сумщині
Скриншот сообщения Минэнерго/Telegram

Напомним, что недавно нардеп дала прогноз относительно дальнейших отключений света в Украине.

Ранее эксперт рассказал, когда украинцы могут остаться без света более чем на 20 часов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
