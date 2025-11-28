Россияне атаковали энергообъект на Сумщине — есть раненый

Пожар на энергообъекте в результате атаки. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 28 ноября, российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Сумской области. В результате вражеской атаки ранен электромонтер.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

Россияне обстреляли энергообъект в Сумской области — какие последствия

Сегодня, 28 ноября, российские войска атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате удара ранен электромонтер — он госпитализирован.

"Российский беспилотник атаковал один из энергетических объектов в Сумской области, в результате чего пострадал работник АО "Сумыоблэнерго", — сообщили в Минэнерго.

А также добавили, что бригада энергетиков выполняла работы, когда территория объекта была атакована вражеским дроном. Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Скриншот сообщения Минэнерго/Telegram

