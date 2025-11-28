Росіяни атакували енергооб'єкт на Сумщині — є поранений

Пожежа на енергооб'єкті внаслідок атаки. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 28 листопада, російські окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту в Сумській області. Внаслідок ворожої атаки поранено електромонтера.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.

Росіяни обстріляли енергооб'єкт на Сумщині — які наслідки

Сьогодні, 28 листопада, російські війська атакували енергетичний об'єкт на Сумщині. Внаслідок удару поранено електромонтера — його госпіталізовано.

"Російський безпілотник атакував один з енергетичних об’єктів на Сумщині, в результаті чого постраждав працівник АТ "Сумиобленерго", — повідомили в Міненерго.

А також додали, що бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном. Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога.

Скриншот повідомлення Міненерго/Telegram

