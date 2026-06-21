Россия нанесла массированный удар по Украине — подробности от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В результате российских ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью погибли пять человек, ещё 26 получили ранения. В Полтаве в результате обстрела погибли два человека, ещё 12 пострадали, среди них шестеро детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Массированные обстрелы по всей стране

По словам Зеленского, в последние дни под ударами также находились Днепровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Донецкая, Кировоградская и Ровенская области. Прифронтовые и приграничные общины постоянно подвергаются атакам дронов.

Президент также сообщил, что только за эту неделю российские войска применили около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет различных типов по территории Украины.

Зеленский отметил, что на фоне атак саммиты G7, Европейского совета и заседание UDCG оказались результативными и привели к принятию новых решений по укреплению обороны Украины.

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В то же время он подчеркнул необходимость скорейшей реализации договоренностей, в частности поставок ракет для систем противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту гражданского населения от российских ударов.

"Действительно важно, что на фоне этих атак саммиты G7 и Европейского совета, а также заседание UDCG были результативными и принесли новые вклады в укрепление нашей защиты. Я благодарен партнерам за единство. Теперь не менее важно быстро все реализовать, прежде всего поставки ракет ПВО, чтобы новые вклады обеспечили реальную защиту жизней от постоянных российских ударов. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подвёл итоги заседания в формате "Рамштайн" и встречи Совета Украина — ЕС. По его словам, это была самая длительная дискуссия с участием украинской делегации, в ходе которой партнеры подтвердили свою поддержку Украины и признали её стойкость в противостоянии российской агрессии.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что модернизированные украинские FPV-дроны уже могут поражать цели на расстоянии до 3000 километров. По его словам, это значительно расширяет возможности Сил обороны для нанесения ударов по объектам в глубоком тылу России.