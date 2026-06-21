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Головна Новини дня РФ випустила тисячі дронів і бомб: Зеленський про наслідки атак

РФ випустила тисячі дронів і бомб: Зеленський про наслідки атак

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 12:01
РФ масовано атакувала Україну — деталі від Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю загинули п’ятеро людей, ще 26 отримали поранення. У Полтаві внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 12 постраждали, серед них шестеро дітей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Масовані обстріли по всій країні

За словами Зеленського, під ударами протягом останніх днів також перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина. Прифронтові та прикордонні громади постійно зазнають атак дронами.

Президент також повідомив, що лише за цей тиждень російські війська застосували близько 2200 ударних безпілотників, понад 1800 керованих авіабомб та 87 ракет різних типів по території України.

Зеленський відзначив, що на фоні атак саміти G7, Європейської ради та засідання UDCG були результативними та дали нові рішення щодо посилення оборони України.

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Водночас він наголосив на необхідності швидкої реалізації домовленостей, зокрема постачання ракет для систем протиповітряної оборони, щоб посилити захист цивільного населення від російських ударів. 

"Дійсно має значення, що на фоні цих атак саміти G7 та Європейської ради, засідання UDCG були результативними й дали нові внески на посилення нашого захисту. Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів. Дякую всім, хто допомагає", — наголосив Зеленський.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та зустрічі Ради Україна — ЄС. За його словами, це була найдовша дискусія за участю української делегації, під час якої партнери підтвердили свою підтримку України та визнали її стійкість у протистоянні російській агресії. 

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що модернізовані українські FPV-дрони вже можуть уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. За його словами, це значно розширює можливості Сил оборони для завдання ударів по об’єктах у глибокому тилу Росії.

Володимир Зеленський війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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