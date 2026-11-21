Военные ВСУ уничтожают российские дроны. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 21 ноября российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив баллистические ракеты и почти полторы сотни ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 117 вражеских БПЛА. При этом зафиксировано попадание в 19 точках.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как отработала ПВО в ночь на 21 ноября

Воздушная атака началось в 18:00 20 ноября. Россияне выпустили три баллистические ракеты типа "Искандер-М", KN-23 или С-400 из Брянской области РФ и временно оккупированного Крыма. Кроме того, противник применил 148 ударных беспилотников Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Из них 87 были реактивными.

Запуски беспилотников осуществлялись из российских городов Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Миллерово, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Статистика работы ПВО. Фото: ВВС

Отбиванием атаки занимались подразделения авиации и зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Воздушные силы уничтожили или подавили 117 вражеских беспилотников. Среди них — 67 реактивных дронов типа Shahed, а также БПЛА "Гербера" и других типов.

Как сообщали Новини.LIVE, Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи стоимостью более 342 млн долларов. В него, в частности, войдут более тысячи ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Как сообщали Новини.LIVE, по оценкам Украины, в 2026 году российские войска могут задействовать около 10 млн беспилотников. В 2027 году этот показатель, по прогнозам, может вырасти вдвое.