Військові ЗСУ лківідовують російські дрони. Фото ілюстративне: Getty Images

У ніч проти 21 листопада російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та майже півтори сотні ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 117 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання на 19 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Як відпрацювала ППО у ніч на 21 листопада

Повітряний напад розпочався о 18:00 20 листопада. Росіяни випустили три балістичні ракети типу "Іскандер-М", KN-23 або С-400 із Брянської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Крім того, ворог застосував 148 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Із них 87 були реактивними.

Запуски безпілотників здійснювали з російських міст Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Статистика роботи ППО. Фото: ПС

Відбиттям атаки займалися підрозділи авіації та зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби й безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Повітряні сили знищили або подавили 117 ворожих безпілотників. Серед них — 67 реактивних дронів типу Shahed, а також БпЛА "Гербера" та інших типів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Велика Британія планує надати Україні новий пакет військової допомоги вартістю понад 342 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть понад тисяча ударних безпілотників, здатних уражати цілі на відстані більш ніж 1000 км.

Як повідомляли Новини.LIVE, за оцінками України, у 2026 році російські війська можуть використати близько 10 млн безпілотників. У 2027 році цей показник, за прогнозами, здатен зрости вдвічі.