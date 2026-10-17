Сбитый российский дрон. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в течение дня 17 октября атаковали Украину 157 дронами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили почти все беспилотники. В то же время в настоящее время в воздушном пространстве все еще находятся вражеские дроны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российская атака на Украину 17 октября

Враг с 7:30 до 19:30 запустил по Украине 157 ударных дронов, 25 из которых — реактивные, "Гербера" и других типов, а также шесть S-8000 Бандероль/Дань-Т.

"По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной были сбиты/подавлены 140 БПЛА ( 22 из них — реактивные), а также 6 S-8000 "Бандероль/Дань-Т", — говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 над Украиной находится около 30 российских ударных дронов. В Воздушных силах призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого, в приложении "Воздушная тревога" запущена карта, отображающая ориентировочные маршруты движения российских ракет и беспилотников.

А в Луцке предприятие Kromberg&Schubert приостановило работу из-за российского обстрела. В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает дальнейшие действия.