Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия запустила по Украине более 150 дронов: ПВО сбила почти все цели

Россия запустила по Украине более 150 дронов: ПВО сбила почти все цели

Ua ru
17 октября 2026 22:51
Россия атаковала Украину 157 дронами 17 октября: сколько целей сбила ПВО Нацполиция
Сбитый российский дрон. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в течение дня 17 октября атаковали Украину 157 дронами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили почти все беспилотники. В то же время в настоящее время в воздушном пространстве все еще находятся вражеские дроны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российская атака на Украину 17 октября

Враг с 7:30 до 19:30 запустил по Украине 157 ударных дронов, 25 из которых — реактивные, "Гербера" и других типов, а также шесть S-8000 Бандероль/Дань-Т.

"По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной были сбиты/подавлены 140 БПЛА ( 22 из них — реактивные), а также 6 S-8000 "Бандероль/Дань-Т", — говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 над Украиной находится около 30 российских ударных дронов. В Воздушных силах призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Читайте также:
null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого, в приложении "Воздушная тревога" запущена карта, отображающая ориентировочные маршруты движения российских ракет и беспилотников.

А в Луцке предприятие Kromberg&Schubert приостановило работу из-за российского обстрела. В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает дальнейшие действия.

война Украина обстрелы дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации