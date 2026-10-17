Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія запустила по Україні понад 150 дронів: ППО збила майже всі цілі

Росія запустила по Україні понад 150 дронів: ППО збила майже всі цілі

Ua ru
17 жовтня 2026 22:51
Росія атакувала Україну 157 дронами 17 жовтня: скільки цілей збила ППО Нацполіція
Збитий російський дрон. Фото: Нацполіція

Російські окупанти протягом дня 17 жовтня атакували Україну 157 дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили майже всі безпілотники. Водночас наразі в повітряному просторі ще є ворожі дрони.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російська атака на Україну 17 жовтня

Ворог із 7:30 по 19:30 запустив по Україні 157 ударних дронів, 25 з яких реактивні, "Гербера" та інших типів, а також шість S-8000 Бандероль/Дань-Т.

"За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 БпЛА (22 із них — реактивні), а також 6 S-8000 Бандероль/Дань-Т", — йдеться у повідомленні.

Станом на 22:00 над Україною близько 30 російських ударних дронів. У Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Читайте також:
null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєра Сергія Корецького, у застосунку "Повітряна тривога" запущено карту, яка відображає орієнтовні маршрути руху російських ракет і безпілотників.

А у Луцьку підприємство Kromberg&Schubert припинило роботу внаслідок російського обстрілу. Наразі компанія аналізує ситуацію та розглядає подальші дії. 

війна Україна обстріли дрони Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації