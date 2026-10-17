Збитий російський дрон. Фото: Нацполіція

Російські окупанти протягом дня 17 жовтня атакували Україну 157 дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили майже всі безпілотники. Водночас наразі в повітряному просторі ще є ворожі дрони.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російська атака на Україну 17 жовтня

Ворог із 7:30 по 19:30 запустив по Україні 157 ударних дронів, 25 з яких реактивні, "Гербера" та інших типів, а також шість S-8000 Бандероль/Дань-Т.

"За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 БпЛА (22 із них — реактивні), а також 6 S-8000 Бандероль/Дань-Т", — йдеться у повідомленні.

Станом на 22:00 над Україною близько 30 російських ударних дронів. У Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєра Сергія Корецького, у застосунку "Повітряна тривога" запущено карту, яка відображає орієнтовні маршрути руху російських ракет і безпілотників.

А у Луцьку підприємство Kromberg&Schubert припинило роботу внаслідок російського обстрілу. Наразі компанія аналізує ситуацію та розглядає подальші дії.