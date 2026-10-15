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Главная Новости дня Россия запустила по Украине 580 ударных БПЛА и две ракеты Х-59

Россия запустила по Украине 580 ударных БПЛА и две ракеты Х-59

Ua ru
15 октября 2026 09:25
Атака РФ 15 октября: сколько дронов сбила ПВО Украины
Военнослужащий мобильной огневой группы ПВО. Фото: facebook.com/PvKPivden

В ночь на 15 октября российские войска атаковали Украину 580 ударными беспилотниками и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 536 вражеских БПЛА. Попадания зафиксированы в 31 месте, еще в 11 местах упали обломки сбитых целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Чем Россия атаковала Украину ночью 15 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 14 октября российские войска запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 из акватории Черного моря и 580 ударных беспилотников различных типов.

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Количество сбитых целей. Фото: facebook.com/kpszsu

Среди них были дроны Shahed, "Гербера" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись с территории России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Сколько российских целей обезвредила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 536 вражеских беспилотников Shahed, «Гербера» и других типов.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения по 31 объекту. Обломки сбитых целей упали еще на 11 объектах.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько российских беспилотников. Воздушные силы призвали украинцев соблюдать правила безопасности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 15 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область. В Новоалександровской громаде в результате удара был разрушен частный дом и погибли два человека, а в Павлограде загорелись несколько частных домов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 15 октября российские беспилотники атаковали Ровенскую область. Из-за повреждения линии электропередач часть Ровно и района осталась без света, однако впоследствии электроснабжение в областном центре восстановили.

ПВО ракеты дроны Шахед атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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