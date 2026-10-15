Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія запустила по Україні 580 ударних БпЛА та дві ракети Х-59

Росія запустила по Україні 580 ударних БпЛА та дві ракети Х-59

Ua ru
15 жовтня 2026 09:25
Атака РФ 15 жовтня: скільки дронів збила ППО України
Військовий мобільної вогневої групи ППО. Фото: facebook.com/PvKPivden

У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Україну 580 ударними безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 536 ворожих БпЛА. Влучання зафіксували на 31 локації, ще на 11 впали уламки збитих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Чим Росія атакувала Україну вночі 15 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 14 жовтня російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударних безпілотників різних типів.

На зображенні може бути: текст
Кількість збитих цілей. Фото: facebook.com/kpszsu

Серед них були дрони Shahed, "Гербера" та безпілотники-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювали з території Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Скільки російських цілей знешкодила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також:

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 536 ворожих безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 31 локації. Уламки збитих цілей впали ще на 11 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників. Повітряні сили закликали українців дотримуватися правил безпеки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину. У Новоолександрівській громаді внаслідок удару зруйновано приватний будинок і загинули двоє людей, а в Павлограді спалахнули кілька приватних осель.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 15 жовтня російські безпілотники атакували Рівненську область. Через пошкодження лінії електропередач частина Рівного та району залишилася без світла, однак згодом електропостачання в обласному центрі відновили.

ППО ракети дрони Шахед атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації