Атака РФ 15 жовтня: скільки дронів збила ППО України

Військовий мобільної вогневої групи ППО. Фото: facebook.com/PvKPivden

У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Україну 580 ударними безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 536 ворожих БпЛА. Влучання зафіксували на 31 локації, ще на 11 впали уламки збитих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Чим Росія атакувала Україну вночі 15 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 14 жовтня російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударних безпілотників різних типів.

Кількість збитих цілей. Фото: facebook.com/kpszsu

Серед них були дрони Shahed, "Гербера" та безпілотники-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювали з території Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Скільки російських цілей знешкодила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 536 ворожих безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 31 локації. Уламки збитих цілей впали ще на 11 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників. Повітряні сили закликали українців дотримуватися правил безпеки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину. У Новоолександрівській громаді внаслідок удару зруйновано приватний будинок і загинули двоє людей, а в Павлограді спалахнули кілька приватних осель.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 15 жовтня російські безпілотники атакували Рівненську область. Через пошкодження лінії електропередач частина Рівного та району залишилася без світла, однак згодом електропостачання в обласному центрі відновили.