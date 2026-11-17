Военные ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В ночь на 17 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты и более 300 ударных беспилотников. По состоянию на полдень украинские силы противовоздушной обороны сбили 211 воздушных целей. При этом зафиксированы попадания в 44 местах.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Чем Россия атаковала Украину ночью 17 ноября

По данным военных, противник начал атаку в 18:00 16 ноября. Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М", "Циркон" и С-400, крылатые ракеты "Искандер-К", а также управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Кроме того, противник запустил 306 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" и "Дань-Т". Среди них было 92 реактивных дрона. Также Россия использовала беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительной информации по состоянию на 12:00, украинские защитники сбили или подавили 211 воздушных целей. Среди них: три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и три ракеты "Бандероль"/"Дань-Т"; 205 беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов, в том числе 48 реактивных.

Информацию о крылатых ракетах и 60 ударных беспилотниках военные еще уточняют. В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 44 локациях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области ракетами и беспилотниками. Повреждения получили предприятия, транспортная инфраструктура, частные дома, автомобили и многоквартирный дом.

Также Новини.LIVE писали, что из-за российской атаки часть Черновцов осталась без электроэнергии. В городе временно остановили троллейбусы, вместо них на маршрутах организовали автобусы. Энергетики работали над восстановлением электроснабжения.