Військові ЗСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч проти 17 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні й крилаті ракети, керовані авіаційні ракети та понад 300 ударних безпілотників. Станом на полудень українські сили протиповітряної оборони знешкодили 211 повітряних цілей. Водночас зафіксовано влучання на 44 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Чим Росія атакувала Україну вночі 17 листопада

За даними військових, противник розпочав атаку о 18:00 16 листопада. Російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М", "Циркон" і С-400, крилаті ракети "Іскандер-К", а також керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Крім того, ворог запустив 306 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та "Дань-Т". Серед них було 92 реактивні дрони. Також Росія використовувала безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також:

Скільки цілей вдалося знешкодити

За попередньою інформацією станом на 12:00, українські захисники збили або подавили 211 повітряних цілей. Серед них: три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та три ракети "Бандероль"/"Дань-Т"; 205 безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів, зокрема 48 реактивних.

Інформацію щодо крилатих ракет і 60 ударних безпілотників військові ще уточнюють. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 44 локаціях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 17 листопада російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровщини ракетами та безпілотниками. Пошкоджень зазнали підприємства, транспортна інфраструктура, приватні будинки, автомобілі та багатоквартирний будинок.

Також Новини.LIVE писали, що через російську атаку частина Чернівців залишилася без електроенергії. У місті тимчасово зупинили тролейбуси, натомість на маршрути організували автобуси. Енергетики працювали над відновленням електропостачання.