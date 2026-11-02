Украинский военнослужащий отражает атаку России. Фото: mvs.gov.ua

В ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 193 ударных беспилотника, в том числе 75 реактивных Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 154 вражеские цели. При этом зафиксированы попадания в 26 точках, боевые действия продолжались по состоянию на утро.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Сколько дронов сбила ПВО в ночь на 2 ноября

По данным военных, российская армия атаковала Украину с 18:00 1 ноября. Противник применил ударные беспилотники Shahed, в частности реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска и Брянска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Автономной Республики Крым — из района Гвардейского.

Воздушное нападениеотражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 154 беспилотника, среди которых 58 реактивных Shahed. Более шести ударных дронов все еще находились в воздухе, поэтому боевые действия продолжались.

Где зафиксировали попадания российских дронов

По предварительным данным Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 26 точках. Кроме того, в девяти точках упали обломки сбитых беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, во время гуманитарного режима тишины в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области российские войска использовали паузу для укрепления своих позиций. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции и подвозили боеприпасы.

Также Новини.LIVE писали, что после завершения гуманитарной миссии из Олешек удалось эвакуировать почти 800 человек. Режим тишины, действовавший с 27 октября по 1 ноября, позволил доставить в город гуманитарную помощь и вывезти гражданских лиц, желавших покинуть оккупированную территорию.