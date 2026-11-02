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Головна Новини дня Росія запустила по Україні 193 БпЛА: є влучання на десятках локацій

Росія запустила по Україні 193 БпЛА: є влучання на десятках локацій

Ua ru
2 листопада 2026 09:46
Атака дронів на Україну 2 листопада: ППО знешкодила 154 цілі mvs.gov.ua
Український військовий відбиває атаку Росії. Фото: mvs.gov.ua

У ніч проти 2 листопада російські війська запустили по Україні 193 ударні безпілотники, зокрема 75 реактивних Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 154 ворожі цілі. Водночас зафіксовано влучання на 26 локаціях, бойова робота тривала станом на ранок.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, інформує Новини.LIVE.

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Скільки дронів збила ППО в ніч проти 2 листопада

За даними військових, російська армія атакувала Україну з 18:00 1 листопада. Противник застосував ударні безпілотники Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська та Брянська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області й Автономної Республіки Крим — з району Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 154 безпілотники, серед яких 58 реактивних Shahed. Понад шість ударних дронів ще перебували в повітрі, тому бойова робота тривала.

Де зафіксували влучання російських дронів

За попередніми даними Повітряних сил, влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 26 локаціях. Крім того, на дев'яти локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час гуманітарного режиму тиші в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині російські війська використовували паузу для посилення своїх позицій. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти проводили ротацію підрозділів, укріплювали позиції та підвозили боєприпаси.

Також Новини.LIVE писали, що після завершення гуманітарної місії з Олешок вдалося евакуювати майже 800 людей. Режим тиші, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, дозволив доставити до міста гуманітарну допомогу та вивезти цивільних, які хотіли залишити окуповану територію.

ППО війна в Україні безпілотник Шахед атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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