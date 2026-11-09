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Главная Новости дня Россия вновь нанесла удар по Трипольской ТЭС: последствия обстрела серьезны

Россия вновь нанесла удар по Трипольской ТЭС: последствия обстрела серьезны

Ua ru
9 ноября 2026 19:29
Россия усилила атаки на Трипольскую ТЭС: что известно о последствиях facebook.com/PATCentrenergo
Спасатели на месте аварии на Трипольской ТЭС. Фото: facebook.com/PATCentrenergo

Российские войска вновь атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области. Генеральный директор компании Сергей Исаченко назвал последствия ударов чрезвычайно серьезными, однако отметил, что говорить о конкретных масштабах разрушений пока рано.

Об этом 9 ноября сообщило "Центрэнерго", передает Новини.LIVE.

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  • Наслідки чергової російської атаки на Трипільську ТЕС
    Трипольская теплоэлектростанция после российского обстрела. Фото: facebook.com/PATCentrenergo
  • Наслідки російських ударів по Трипільській ТЕС на Київщині.
    Разрушение на территории Трипольской ТЭС в результате российских ударов. Фото: facebook.com/PATCentrenergo
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  • Наслідки чергової російської атаки на Трипільську ТЕС
  • Наслідки російських ударів по Трипільській ТЕС на Київщині.

Как изменилась тактика российских атак

По данным компании, с конца сентября Россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС. Также изменился характер ударов по энергетическому объекту.

Генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко объяснил, с какими угрозами сталкиваются энергетики:

"На Трипольской ТЭС сооружены защитные сооружения. В то же время характер российских атак существенно изменился. В течение короткого времени враг может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры", — отметил Сергей Исаченко.

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Пожар на территории Трипольской ТЭС после российских обстрелов. Фото: facebook.com/PATCentrenergo

Когда будут оценены убытки от обстрела

В "Центрэнерго" подчеркнули, что для определения масштабов повреждений специалистам необходимо детально обследовать оборудование и инфраструктуру. Только после этого компания сможет оценить ущерб и определить объем восстановительных работ.

Также в компании поблагодарили своих сотрудников и спасателей, работающих в сложных условиях.

Рятувальники працюють на території пошкодженої Трипільської ТЕС
Ликвидация последствий русской атаки на Трипольскую ТЭС. Фото: facebook.com/PATCentrenergo

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки предприятие было вынуждено прекратить выработку электроэнергии.

Также Новини.LIVE писали, что из-за российских ударов в Украине фактически не осталось неповрежденных тепловых электростанций. Это создает дополнительные проблемы для энергетической системы в преддверии зимы.

ТЭС война в Украине теплоэлектростанция энергетики атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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