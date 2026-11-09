Россия вновь нанесла удар по Трипольской ТЭС: последствия обстрела серьезны
Российские войска вновь атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области. Генеральный директор компании Сергей Исаченко назвал последствия ударов чрезвычайно серьезными, однако отметил, что говорить о конкретных масштабах разрушений пока рано.
Об этом 9 ноября сообщило "Центрэнерго", передает Новини.LIVE.
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Трипольская теплоэлектростанция после российского обстрела. Фото: facebook.com/PATCentrenergo
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Разрушение на территории Трипольской ТЭС в результате российских ударов. Фото: facebook.com/PATCentrenergo
Как изменилась тактика российских атак
По данным компании, с конца сентября Россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС. Также изменился характер ударов по энергетическому объекту.
Генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко объяснил, с какими угрозами сталкиваются энергетики:
"На Трипольской ТЭС сооружены защитные сооружения. В то же время характер российских атак существенно изменился. В течение короткого времени враг может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры", — отметил Сергей Исаченко.
Когда будут оценены убытки от обстрела
В "Центрэнерго" подчеркнули, что для определения масштабов повреждений специалистам необходимо детально обследовать оборудование и инфраструктуру. Только после этого компания сможет оценить ущерб и определить объем восстановительных работ.
Также в компании поблагодарили своих сотрудников и спасателей, работающих в сложных условиях.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки предприятие было вынуждено прекратить выработку электроэнергии.
Также Новини.LIVE писали, что из-за российских ударов в Украине фактически не осталось неповрежденных тепловых электростанций. Это создает дополнительные проблемы для энергетической системы в преддверии зимы.